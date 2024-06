Max Verstappen: "Ik moest hard werken, McLaren pusht vol met twee auto's"

Max Verstappen heeft in Spielberg de eerste van twee krachtmetingen dit weekend op zijn naam geschreven. De wereldkampioen had aan het eind van de rit ruim vier seconden aan marge, maar zo eenvoudig als dat de voorsprong doet vermoeden was het volgens Verstappen niet. Zo stond hij in de beginfase onder druk van de McLarens en moest hij zelfs een aanval van Lando Norris in bocht 3 zien te counteren, waarbij laatstgenoemde na afloop concludeerde dat hij de deur open liet staan 'als een amateur'. "Mijn eerste ronde was goed, maar als de DRS eenmaal is geactiveerd, dan blijkt het heel moeilijk om uit die DRS-marge te rijden", concludeert Verstappen meteen na het uitstappen.

"Dat kostte mij een paar ronden en leverde interessante gevechten op", refereert de Limburger ook aan de inhaalpoging van Norris. "Toen ik ze eenmaal uit de DRS had gereden, kon ik mijn eigen race rijden en zag het er allemaal iets beter uit. Maar je kunt zien dat ze met twee auto's volop pushen om het mij lastig te maken. Ik moest er hard voor werken in deze race. Er zijn nog wel een paar dingen waar we over na kunnen denken en die we misschien kunnen verbeteren voor morgen. Dan is de race natuurlijk nog langer en wordt het nog lastiger met de banden, dus het is interessant om te zien hoe dat uitpakt."

Clipping ook risico voor zondag? "Had ook met DRS te maken"

Verstappen kreeg tijdens de sprintrace naar eigen zeggen te maken met clipping. Het hangt samen met het opladen van de batterij en betekent dat een coureur al voor het einde van een ronde zonder vermogen uit de elektrische motorcomponenten valt. Gevraagd of dat ook zondag een euvel kan zijn, verduidelijkt Verstappen: "Ook dat had met de DRS te maken, doordat ze achter mij minder energie verbruikten en door die DRS zelfs iets minder tijd doorbrachten op de rechte stukken. Daardoor kwamen ze dichterbij. Toen ze eenmaal uit de DRS waren, kon ik weer teruggaan naar mijn normale energiemanagement en was het prima."

Ondanks deze ongemakken heeft Verstappen de sprintrace op zijn naam geschreven, al wil hij nog niet al te veel vooruitlopen op de echte Grand Prix van zondag. "Daarvoor moet ik ook eerst het hele beeld van deze sprintrace terugzien. Vandaag was ik al druk genoeg met mijn eigen race, dus dan moeten we eerst de data van de anderen bekijken. Wij zullen in ieder geval bekijken wat we morgen beter kunnen doen."