Formule 1 GP van Brazilië

Max Verstappen, Hamilton en Leclerc incasseren gridstraf na motorwissels voor GP Brazilië

Zowel Red Bull als Ferrari staan voor een inhaalrace in Sao Paulo nadat beide teams hebben besloten om hun power units te vervangen voor het laatste deel van F1’s Amerikaanse triple header.

Ronald Vording Filip Cleeren

Bewerkt: 7 nov 2026, 15:10

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Tot dusver was Ferrari het enige topteam dat gespaard was gebleven van gridstraffen vanwege motorwissels, waarbij zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc aan hun vierde en laatste toegestane interne verbrandingsmotor en turbocharger zaten. Na een moeizame reeks vrije trainingen op vrijdag heeft Ferrari echter besloten om een geplande motorwissel uit te voeren bij de SF-26 van Hamilton, waardoor hij een gridstraf krijgt voor de race op Interlagos. Beide coureurs hebben een nieuwe interne verbrandingsmotor gekregen, waardoor ze tien plekken achteruit moeten.

In het geval van Verstappen gaat het om een volledige motorwissel en dus moet hij zondag achteraan de grid starten. Red Bull liet eerder dit weekend nog weten zo lang mogelijk te willen wachten met een eventuele motorwissel. In aanloop naar het weekend liet de formatie uit Milton Keynes weten dat een wissel nog niet noodzakelijk was op het circuit van Interlagos, maar dat beeld is op vrijdag veranderd.

Zo kende Verstappen meerdere ‘kleine problemen’, die er ook aan hebben bijgedragen dat hij de laatste zes minuten van de tweede training aan zich voorbij liet gaan. Alhoewel Red Bull dat in eerste instantie sec op ‘inconsistenties’ gooide, klonk dat meteen al vreemd.

Het eerder afbreken van de training betekende immers ook dat Verstappen een proefstart op de licht oplopende grid opgaf, terwijl Red Bulls start dit jaar niet altijd uitmuntend zijn geweest. Nadat Verstappen uit de auto was geklommen, waren er meteen monteurs onder zijn RB22 te vinden. Op vrijdagavond heeft Red Bull de curfew gebroken, waarna de volledige motorwissel op zaterdag officieel is bevestigd.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Het betekent dat Verstappen een nieuwe inhaalrace te wachten staat in Sao Paulo, waar hij overigens ervaring mee heeft. Zo reed hij vorig jaar vanuit de pitstraat naar het podium en won hij in 2024 vanaf de zeventiende plek op de grid, waarmee hij meteen een einde maakte aan de titelambities van Lando Norris dat jaar. In 2016 werkte Verstappen eveneens een gedenkwaardige inhaalrace in de regen af, in de slotfase, maar dat kwam na een verkeerde bandenkeuze voor Red Bull.

Ook Hamilton heeft zoals bekend ervaring met legendarische inhaalraces in Brazilië. In 2021 moest hij eveneens door het veld komen, waar Hamilton tweemaal op zeer indrukwekkende wijze in slaagde. De zevenvoudig wereldkampioen reed toen in de sprintrace van de 20ste naar de 5de positie. Voor de hoofdrace werd hij teruggezet naar de tiende plek, maar zelfs dat hield hem niet van winst.

Ditmaal heeft Hamiltons werkgever, inmiddels Ferrari, het een stuk lastiger op het Autodromo Jose Carlos Pace. Charles Leclerc sprak van één van de lastigste vrijdagen van het jaar, waarna ook teambaas Frederic Vasseur concludeerde dat er nog veel werk aan de winkel is.

“We weten dat we nog veel werk moeten verzetten aan de balans”, zei Vasseur. “De balans was niet goed. Ik denk dat het asfalt precies het tegenovergestelde is van een week geleden. Dat zorgt ervoor dat we nog veel werk te doen hebben.

“De coureurs waren niet tevreden. Charles heeft vanochtend niet aan VT1 deelgenomen. We hebben vandaag een paar problemen gehad en ik denk dat we nog veel werk moeten verzetten om ons op morgen voor te bereiden. De weersverwachting voor morgen en zondag is wisselvallig, dus ik denk dat we op alle omstandigheden voorbereid moeten zijn. Maar ik ben niet minder optimistisch dan vorige week.”

Geluk bij een ongeluk kan voor beide heren zijn dat er nog altijd een natte race wordt voorspeld, wat de inhaaljacht wellicht kan helpen. Sergio Perez heeft eveneens een nieuwe interne verbrandingsmotor, turbocharger en MGU-K gekregen en zal zondag derhalve ook achteraan starten.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

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- Het Motorsport.com-team

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