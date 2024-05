Op verschillende punten rond het Autodromo Enzo e Dino Ferrari hebben geasfalteerde uitloopstroken plaatsgemaakt voor grindbakken. Max Verstappen is zeer positief over de veranderingen.

“Ik vind het geweldig”, laat hij weten over het feit dat er grind is gekomen bij de Piratella, Acque Minerali en Variante Alta. “Als je wijd gaat, word je daar automatisch voor bestraft.” Imola, waar sinds 2020 de Grand Prix van Emilia-Romagna wordt georganiseerd, is een baan waar Verstappen sowieso graag mag rijden. ”Dit is ook gewoon een fantastisch circuit”, zegt de Red Bull-coureur, die ondanks een lastig begin van het weekend de pole-position pakte. "Hadden we maar 24 van dit soort banen op de kalender! We gaan momenteel naar heel veel circuits die mij niet echt opwinden. Maar deze baan is ongelofelijk. Dit is zoals het hoort te zijn, helemaal voor een kwalificatieronde.”

“We hebben nog een paar old school circuits op de kalender en daar is het altijd erg leuk om te rijden", gaat de drievoudig wereldkampioen verder. “Die maakten ook dat ik verliefd werd op deze sport, toen ik Formule 1 begon te kijken en begon te racen. We hebben meer van dit soort circuits nodig.”

Middelvinger

Ook looft Verstappen het Italiaanse publiek, al trok één fan aanvankelijk in negatief opzicht zijn aandacht. “Tijdens de kwalificatie gebeurde nog iets grappigs. We reden door de pitstraat en ik zag heel veel mensen klappen. Maar er was één kerel die iets anders naar mij deed. Dus ik stak mijn middelvinger naar hem op. De volgende keer dat ik langs hem reed, klapte hij. Dus hij heeft ervan geleerd!”

“Het is makkelijk om iets onaardigs te doen richting de coureurs, maar ik kan ook iets onaardigs doen naar jou! Maar het was prima verder. Ik denk dat hij mijn reactie wel kon waarderen”, aldus Verstappen. Ook McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris zagen de man in kwestie. “Ik kreeg niet de middelvinger van hem”, zegt de Australiër, die na een gridstraf vijfde staat op de grid. “Bij mij deed hij zijn duimen omlaag. Klapte hij voor jou, Lando?” Grappend: ”Heb je misschien bij Ferrari getekend? Is er iets wat wij niet weten?” Norris, die door de penalty voor Piastri de tweede startplek in handen heeft gekregen: “Ja, ik zag hem ook. Ik denk dat hij voor mij was.”

“Over het algemeen zijn de fans hier heel gepassioneerd“, heeft Verstappen verder niets dan lof voor de Italiaanse toeschouwers. “Ze houden van autosport. Natuurlijk steunen ze hier vooral Ferrari, maar dat is helemaal prima. Dat Italië gek is van autosport, merk je al in de karting. Het is echt fantastisch.”

F1-update: Zo hebben Max Verstappen en Red Bull pole gepakt