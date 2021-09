Verstappen: "Had geen enkele zin om in deze kwalificatie te rijden"

Voor de zaterdag in Sochi werd op voorhand noodweer voorspeld en die verwachting bleek hout te snijden. Op zaterdagochtend kwam het met bakken uit de hemel vallen, waardoor het tijdschema behoorlijk op de schop moest. Er ging een streep door de derde vrije training, al klaarde het voor de kwalificatie snel op. Die sessie deed er voor Verstappen echter niet toe, aangezien hij op vrijdag al wist dat hij de Russische GP als laatste moet aanvangen.

Het verklaart meteen waarom de Limburger het na één out-lap voor gezien hield op het Sochi Autodrom en uit zijn RB16B stapte. "Het heeft geen enkele zin om die kwalificatie te rijden. Dan kunnen we maar beter gewoon alles sparen", laat Verstappen voor de camera van Ziggo Sport weten. De WK-leider heeft met die keuze zijn nieuwe Honda-krachtbron gespaard en heeft ook risico's onder zeer verraderlijke omstandigheden vermeden. Bovendien heeft hij geen concessies hoeven doen aan de afstelling, die vooral op een zondagse inhaalrace is gericht.

Met die inhaalrace probeert Verstappen de schade in de titelstrijd te beperken. Dat Mercedes een tegenvallende kwalificatie kende, zou enigszins kunnen helpen, al mist Verstappen zijn teamgenoot Sergio Perez om vooraan als stoorzender te fungeren. "Ik moet morgen gewoon van mezelf uitgaan en mensen proberen in te halen. Ik moet op eigen kracht naar voren zien te komen en zoveel mogelijk punten proberen te halen. Maar goed, daar maak ik me ook nog niet zo heel druk over. We zien het vanzelf wel." Verstappen heeft al eerder aangegeven dat hij er zo nuchter in staat, doordat hij op voorhand al wist dat hij één weekend in de tweede seizoenshelft punten zou verliezen. Het is met andere woorden een noodzakelijk en onvermijdelijk kwaad.