Formule 1 GP van Mexico

Max Verstappen haalt uit naar Liam Lawson na botsing in VT2 voor GP van Mexico

Beide coureurs gingen wiel aan wiel door de stadiumsector, waardoor er brokstukken van beide auto's vlogen

Ed Hardy

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 07:17

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Manuel Eletto / Getty Images

Max Verstappen heeft Liam Lawson bekritiseerd na hun botsing in de tweede training voor de Grand Prix van Mexico. Hij stelde dat het niet “erg slim” was, aangezien de Nieuw-Zeelander vecht voor zijn toekomst in de Formule 1.

De coureurs van Red Bull en Racing Bulls gingen na 15 minuten wiel aan wiel door het stadiondeel, waardoor ze elkaar raakten. Er werd kort met de rode vlag gezwaaid om brokstukken van het circuit te verwijderen.

Verstappen dook eerst aan de binnenkant van bocht 12, waarna Lawson voor de volgende bocht een vergelijkbare actie probeerde. Daardoor moest de viervoudig wereldkampioen naast de baan.

Toen Sky Sports hem vroeg of het incident “pech” was, antwoordde Verstappen: “Nou, ik denk niet dat je dit pech noemt. Misschien niet erg slim gedrag, wat hij daar probeerde te doen.

“Uiteindelijk verandert het mijn weekend niet, maar als ik hem was, zou ik me iets slimmer gedragen. Ook als je voor je stoeltje vecht, is dit niet erg slim gedrag.”

Verstappen kende vervolgens een lastige sessie en eindigde als vijfde, op 0,311 seconde van snelste man Charles Leclerc, nadat hij schade had opgelopen door de botsing.

Red Bull-teambaas Laurent Mekies zei tegen Sky Sports Germany: “Max had uiteraard een wat verstoorde sessie door het contact met Liam.

“Er was dus behoorlijk wat schade aan de auto, dus dat is een beetje jammer, want we moesten uiteraard zo doorgaan met de auto.

“Maar ook Max is weer aan het opbouwen. Het beeld is een beetje vertroebeld, maar er bestaat geen twijfel dat we vanavond wat werk te doen hebben om ze in een beter window te krijgen.”

Lawson eindigde als negende, op 0,628 seconde van Leclerc, tijdens een indrukwekkende campagne in 2026 voor de Kiwi, die met 77 punten op koers ligt voor de beste klassering uit zijn loopbaan: negende in de stand.

Maar zijn plek op de grid van 2027 is nog altijd onzeker, aangezien hij bij het zusterteam van Red Bull zit, doorgaans slechts een tijdelijk onderkomen voor de beste jonge coureurs van het Oostenrijkse merk.

Toch is dit nu Lawsons tweede volledige seizoen en na een teleurstellende periode bij Red Bull in 2025 lijkt een terugkeer onwaarschijnlijk. Daardoor zijn er vragen over zijn toekomst binnen de organisatie.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Red Bull Racing

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Dat komt vooral door F2-titelkandidaat Nikola Tsolov, het volgende talent van Red Bull, terwijl zijn teamgenoot rookie Arvid Lindblad is, die met 38 punten degelijk heeft gepresteerd.

Mekies voegde over het incident toe: “Geen van beiden zat in een snelle ronde. Dus het enige wat ik kan zeggen, is dat het er heel, heel onnodig uitziet.

“Dit soort dingen gebeurt, het zou niet moeten gebeuren, maar het gebeurt. Het enige wat mij daarna interesseert, is dat de auto beschadigd is. Dat is het probleem dat we hebben, maar morgen krijgen we het goed.”

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