Eerder op vrijdag was het Max Verstappen die als sterkste uit de startblokken kwam in Oostenrijk. De coureur van Red Bull Racing rondde het circuit bij Spielberg in 1.06.302, waarmee hij een kwart seconde sneller was gegaan dan Charles Leclerc in de Ferrari. George Russell had zijn Mercedes naar de derde tijd gestuurd, maar moest vier tienden toegeven op de klassementsleider.

Tijdens de kwalificatie gingen de rondetijden gestaag verder omlaag. De coureurs van Ferrari gingen aan het begin van Q1 op gebruikte zachte banden naar buiten en waren in de eerste minuten van de sessie de snelsten op de baan, al zag Carlos Sainz zijn eerste tijd geschrapt worden wegens track limits. Vervolgens gingen de Red Bull-rijders op het gas. Sergio Perez zette zichzelf bovenaan met 1.06.143, waar Verstappen onder dook met 1.06.097. Ook de rondetijd van de Nederlander verdween echter van het scherm vanwege track limits.

Lewis Hamilton kwam tot een nieuwe snelste tijd met 1.06.079, maar de tweede poging van Verstappen moest nog komen. De Limburger kwam nu tot 1.05.852. Daarmee stond hij echter maar korte tijd op P1, want ondertussen waren de twee Ferrari’s op nieuwe zachte banden naar buiten gaan. Sainz klokte op vers rubber 1.05.660, waarna Leclerc zijn teamgenoot aftroefde met 1.05.419. Zo eindigde het Ferrari-duo als eerste en tweede in Q1 en moest Verstappen genoegen nemen met P3. Hamilton zakte aan het einde van het eerste deel nog een plek verder, dus naar P5, doordat Fernando Alonso met de Alpine nog nipt onder de tijd van de zevenvoudig kampioen ging.

Daniel Ricciardo eindigde jammerlijk op P16 en behoorde daarmee tot de eerste groep afvallers. Lance Stroll, Zhou Guanyu, Nicholas Latifi en Sebastian Vettel, die zijn laatste rondetijd verloor vanwege track limits, waren eveneens niet rap genoeg om door te gaan naar Q2.

Mercedes toont snelheid

Net als aan het begin van Q1 begon Ferrari Q2 op een gebruikte set softs. Leclerc deed daarop 1.05.774, die Verstappen wist te beantwoorden met 1.05.568. Mercedes liet daarna echter opnieuw van zich horen. George Russell loodste zijn W13 naar 1.05.771, waarmee hij achter Verstappen op P2 plaatsnam. Hamilton volgde op met 1.05.538, die hem naar P1 bracht. De vicekampioen van 2021 schaafde vervolgens nog wat van zijn tijd af door 1.05.475 neer te zetten.

De Ferrari-rijders stapten voor hun tweede run andermaal over naar nieuwe zachte banden. Leclerc kwam nu tot 1.05.287. Verstappen verbeterde zich naar 1.05.374 en schoof daarmee op naar P2, waardoor Hamilton de sessie op P3 eindigde.

AlphaTauri slaagde er niet in om door te stoten naar Q3. Pierre Gasly was elfde en maar negen duizendsten langzamer dan Mick Schumacher op P10. Yuki Tsunoda maakte een foutje tijdens zijn laatste snelle ronde en bleef steken op P14. Alexander Albon kwalificeerde zich als twaalfde en was de laatste die binnen een seconde van Leclerc bleef, terwijl Valtteri Bottas, die zondag achteraan start vanwege een motorwissel, de dertiende startplek pakte voor de sprintrace op zaterdag. Lando Norris liet over de boordradio weten geen vertrouwen te hebben onder het remmem en eindigde als vijftiende in de kwalificatie, waarmee McLaren een pittig weekend wacht in Oostenrijk.

Hamilton en Russell crashen

De strijd op pole werd afgetrapt met een 1.05.183 van Leclerc. Verstappen dook daar weldra onder met 1.05.092. Hamilton ging tijdens zijn eerste ronde van het gas en leek daarna bezig aan een prima tweede ronde, maar crashte bij de zevende bocht in de bandenstapels, wat tot gejuich leidde bij de massaal aanwezige Nederlandse fans. De Brit stapte ongedeerd uit, maar de rechterkant van de W13 was behoorlijk beschadigd. Het incident was reden voor een code rood.

Nadat de Mercedes was geborgen, keerden de coureurs mondjesmaat terug op het circuit voor de laatste 5 minuten en 29 seconden van de kwalificatie. Russell was een van de eersten die een vliegende ronde inzette. Hij verloor de controle over zijn Mercedes echter bij de negende bocht, waarna hij achterwaarts in de baanafzetting aan het begin van het rechte stuk knalde. Hiermee was er andermaal een rode vlag. Russell liep met zijn helm op terug naar de pits, iets waarvoor hij na de kwalificatie nog bij de stewards moet komen. De coureur uit King's Lynn zou namelijk geen toestemming van een marshal gekregen hebben om de baan over te steken.

Er stonden nog 2 minuten en 31 seconden op de klok, toen de baan weer werd vrijgegeven. Leclerc kwam over de streep in 1.05.013 en stond daarmee op P1, totdat Verstappen even later het rechte stuk opstoof om 1.04.984 te noteren. De pole was hiermee met 0.029 seconde verschil voor de Red Bull-coureur, wat tot de nodige euforie leidde op de oranjegekleurde tribunes. Carlos Sainz klokte nog 1.05.065, waarmee hij derde was en eveneens binnen een tiende van Verstappen zat. De winnaar van de Britse Grand Prix heeft zaterdag Sergio Perez naast zich op de tweede startrij. De Mexicaan zat met 1.05.404 vier tienden af van het gevecht vooraan. Ook de coureur uit Guadalajara is echter nog under investigation, omdat hij tijdens Q2 duidelijk de track limits had overschreden, zo werd pas bij aanvang van Q3 duidelijk.

Russell was ondanks zijn crash nog vijfde in de kwalificatie. Esteban Ocon tekende in Q3 voor de zesde tijd. Haas F1-coureurs Kevin Magnussen en Mick Schumacher leverden weer een knappe kwalificatie af door de zevende en achtste tijd te rijden, terwijl Alonso in de slotfase bleef steken op P9. Hamilton eindigde zonder competitieve tijd als tiende in de kwalificatie.

Het raceweekend gaat zaterdag om 12.30 uur verder met de tweede vrije training, alvorens om 16.30 uur de sprintrace verreden wordt. De hoofdrace op zondag begint om 15.00 uur.

Video: Verstappen brengt publiek in vervoering met pole-position

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Oostenrijk: