Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen werd door de Britse omroep opgenomen op de shortlist voor de grootste sportpersoonlijkheden ter wereld. Uiteindelijk eindigde de Red Bull F1-coureur in de verkiezing niet als glorieus winnaar. De winst ging naar de 32-jarige Ierse jockey Rachael Blackmore. Zij won als eerste vrouw de prestigieuze Grand National in april.

In de publiekelijke online verkiezing hield Blackmore naast Verstappen ook de Mexicaanse boxer Saul 'Canelo' Alvarez achter zich, evenals, American football quarterback Tom Brady, ’s werelds nummer 1 tennisser Novak Djokovic en de Jamaicaanse sprintster Elaine Thompson-Herah.

Het is voor Verstappen zeker niet de enige nominatie voor een grote sportprijs. Hij maakt later deze maand nog kans op de NOC*NSF uitverkiezing tot sportman van het jaar in Nederland. Daarin neemt hij het op tegen BMX’er Niek Kimmann en baanwielrenner Harrie Lavreysen.