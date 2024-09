Singapore is het enige circuit van de huidige F1-kalender waar Max Verstappen nog niet heeft gewonnen. De drievoudig wereldkampioen wil daar natuurlijk verandering in brengen, maar weet: "Dit is niet ons favoriete circuit en dat zal ook nog wel even zo blijven." Het hangt samen met wat Pierre Waché eerder aan deze website heeft laten weten: de fundamentele problemen voor Red Bull op stratencircuits zoals Singapore zijn nog niet verholpen en vallen aankomende winter pas structureel aan te passen. Red Bull heeft na Monaco - waar Verstappen zei dat de situatie niet verbeterd was - nog wel een test in de 2022-auto op het circuit van Imola afgewerkt, onder meer om te leren over de balans over hobbels en kerbstones. "Maar dat was ook meer om in het algemeen om te kijken wat het verschil is tussen de 2022-auto en die van dit jaar, om een duidelijke richting te krijgen wat anders aanvoelde. Dat is denk ik wel duidelijk."

Opgemerkt dat de 2022-bolide van Red Bull nog wel aardig ging in Singapore, haakt Verstappen in: "Nou… het regende toen natuurlijk in de kwalificatie, dus dat is altijd een beetje lastig te zeggen. Ik denk dat het tot nu toe niet echt een goed circuit voor ons is geweest met deze nieuwe auto’s. Het kan niet magisch ineens een stuk beter gaan. Je bent gewoon beperkt door de hobbels en kerbs." Als op het terras van de Red Bull-hospitality wordt opgemerkt dat Verstappen niet heel optimistisch klinkt, haakt hij in: "Maar ik ga niet roepen dat ik hier verwacht te winnen na de afgelopen jaren. Dat is niet zo. Q3 moet zeker wel het doel zijn, maar ik ga hier niet zeggen dat ik hem hier wel even op pole-position ga zetten."

Hopen dat Ferrari punten bij McLaren wegkaapt

Verstappen kijkt dus niet zozeer naar de overwinning onder het kunstlicht, maar meer naar het kampioenschap. "Mijn weekend is geslaagd als ik uitloop in het kampioenschap." De WK-leider weet echter ook dat zoiets bijzonder lastig zal worden, gezien de kracht van McLaren. Red Bull kent beduidend meer moeite, al wil hij nog niet zover gaan door te zeggen dat zijn werkgever nu het vierde team is qua pure snelheid. "Nee, als je naar Checo keek in Baku, dan deed hij mee voor de overwinning. Hij stond er gewoon bij. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar, al denk ik wel dat McLaren er normaal gesproken voor zit. Wat betreft Ferrari is het moeilijk te zeggen. Ik denk dat het heel raar was dat Charles in Baku werd ingehaald. Daarna zat hij helemaal vast, want je kon zien dat Carlos het hele gat dicht naar de top-drie dichtreed. Dus ze hebben wel meer snelheid dan dat je kon zien. Daardoor zette Charles de auto natuurlijk ook op pole. Ze zijn altijd heel sterk in Baku en hier."

Dat laatste kan nog een geluk bij een ongeluk zijn voor Verstappen. Op de vraag van Motorsport.com of Verstappen nog een Italiaans schietgebedje doet, aangezien Ferrari in theorie punten bij McLaren kan weghalen, reageert hij met een brede lach: "Ja, ik hoop het, voor hen en ook voor mezelf!" Voor al deze dingen komt het normaal gezien op de kwalificatie aan in Singapore, al verwacht de man met startnummer 1 dat er in de huidige lay-out en met een vierde DRS-zone erbij op zondag misschien ook nog wel het één en ander mogelijk is. "Ik denk dat dit beter is voor het racen, dat je misschien iets meer kans hebt om iets te doen. Ook met de bandendegradatie erbij, denk ik dat inhalen op zich wel kan."

Singapore grootste fysieke uitdaging?

Eén ding staat ongeacht het resultaat alvast als een paal boven water: de Grand Prix van Singapore zal wederom een fysieke slijtageslag worden. Waar sommige coureurs Qatar inmiddels als de fysiek zwaarste race zien, wijst Verstappen nog altijd naar Singapore: "Voor Qatar ligt het er vooral aan hoe warm het is. Ik denk dat als we daar nu terugkomen, dat het al een stuk beter is. Dit is altijd heel benauwd. Je hebt niet echt rust en je bent eigenlijk altijd aan het sturen. Dat maakt het wel zwaar."