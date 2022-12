Verstappen grapt bij terugblik op F1 2022: "Na Bahrein wist ik het al"

Bijna drie weken na de seizoensfinale in Abu Dhabi mag Max Verstappen de bokaal in ontvangst nemen die bij zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 hoort. Het gebeurt tijdens het jaarlijkse FIA-gala, ditmaal gehouden in het Italiaanse Bologna. Vrijdagavond krijgt Verstappen strak in het pak de beker in handen gedrukt. Voordien was het al tijd voor de persconferentie van de top-drie uit het WK. De delegatie van Red Bull Racing liet door enige vertraging op zich wachten, maar kon nadien terugblikken op wat met recht een historisch seizoen is geweest. Het team uit Milton Keynes is voor het eerst sinds 2013 weer constructeurskampioen en Verstappen heeft individueel records scherper gezet, zoals het aantal overwinningen per seizoen.

Andere emoties en andere tegenstander dan in 2021

"De emoties zijn dit jaar compleet anders", trapt Verstappen op het podium af. "Maar dat hoort natuurlijk ook zo. Je hele leven werk je naar één specifiek doel toe: wereldkampioen worden in de Formule 1. Als je dat eenmaal haalt, is het zeer emotioneel. Dit jaar was de situatie natuurlijk heel anders met die eerste titel op zak." Het maakt de ontlading na Abu Dhabi een stuk minder, al zijn de prestaties terugkijkend wel beter geweest. "We waren om te beginnen competitiever als team. We hebben de constructeurstitel natuurlijk te pakken en buitengewoon veel gewonnen. Daardoor is dit jaar beter en geeft het meer voldoening. Maar de eerste titel zal altijd de meest emotionele blijven."

Beide kampioenschappen hebben een eigen verhaal. De vraag welke titel meer waard is, kan Verstappen dan ook niet beantwoorden. "Poeh, nee, ik kan eigenlijk niet kiezen. Ze zijn allebei zo verschillend. Die eerste was zo emotioneel dat ik die titel natuurlijk niet graag zou inleveren voor deze. Misschien kan ik wel kiezen als ik een derde titel pak", grapt Verstappen. Waar de Nederlander aangeeft dat beide kampioenschappen anders aanvoelen, geldt dat niet alleen voor zijn eigen prestaties. De tegenstand was eveneens anders, en ook dat maakte een wereld van verschil: niet Lewis Hamilton, maar Charles Leclerc als voornaamste tegenstrever. "Iedere coureur is anders in de manier waarop hij racet en vecht. Maar dat is ook wel het mooie aan F1. Als iedereen hetzelfde zou zijn, dan werd het maar een saaie boel. Daardoor moeten we alleen maar respecteren dat we zo veel talent en uiteenlopende coureurs hebben in F1."

Na Bahrein al alle vertrouwen in de wereldtitel?

In het voorbije seizoen kreeg Verstappen vooral in de eerste seizoenshelft veel tegenstand van de Scuderia uit Maranello, waarbij moet opgemerkt dat het zeer snel is omgeslagen. Zo liet Verstappen in Melbourne weten dat hij 45 races nodig zou hebben om überhaupt wereldkampioen te worden. Acht maanden later ziet de wereld er heel anders uit en staat Verstappen voor het tweede jaar op rij als triomfator op het FIA-gala. Als de vraag opkomt wanneer Verstappen zelf wist dat hij wederom wereldkampioen zou worden, lacht de Limburger: "Na Bahrein. Toen wist ik het eigenlijk al wel. Nee, nee, dat is gekheid natuurlijk. Al moet ik wel zeggen: toen we tijdens de wintertest voor het eerst met de auto reden, voelde die wel meteen competitief. Alleen was onze auto toen nog te zwaar."

Het serieuze antwoord luidt dat de Grand Prix van Emilia-Romagna in het schilderachtige Imola belangrijk is geweest. "De manier waarop we hebben teruggeslagen na het lastige weekend in Australië is cruciaal geweest. In Imola ging het ongelooflijk goed. Ik wist toen we naar Italië gingen dat er wel potentie was, al moesten we natuurlijk heel veel terrein goedmaken. Een exact moment noemen is altijd lastig, maar na Imola had ik in ieder geval weer het vertrouwen dat we nog kans maakten." Dat laatste is met vijftien overwinningen en een voorsprong van 146 punten in het WK uiteindelijk een understatement van jewelste gebleken.