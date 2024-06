Max Verstappen grapt over start Norris: "Weet nu wat ik hem op verjaardag geef"

Max Verstappen heeft voor het derde jaar op rij de Grand Prix van Spanje gewonnen, al moest hij er anno 2024 behoorlijk hard voor knokken. Verstappen heeft de race naar eigen zeggen vooral in de openingsfase gewonnen. "Met name richting het einde van de stints kwam McLaren snel dichterbij", heeft hij ook gezien. "Als ik nu terugkijk dan is het cruciaal geweest dat ik bij de start voor Lando kwam. Op dat moment probeer je natuurlijk gewoon het beste te doen, maar dat is wel doorslaggevend geweest. Daarna was het heel belangrijk om snel aan George voorbij te komen, zodat ik in die eerste stint een buffertje op kon bouwen." Die buffer bedroeg ruim vier seconden en bleek aan het einde broodnodig.

Verstappen wilde onderling contact 'absoluut vermijden'

Het had echter wel wat voeten in aarde voor Verstappen om Norris bij de start te pakken. Zo probeerde laatstgenoemde de binnenkant af te dekken en kneep hij Verstappen zozeer af dat de wereldkampioen even door het gras moest. "Ik moest een beetje rallyrijden!", lacht de Limburger. Als hij tijdens de persconferentie wordt gevraagd of de actie van Norris binnen de grenzen van het toelaatbare valt, grapt hij: "Ik weet nu in ieder geval wat ik hem op zijn verjaardag geef! Dat worden ofwel hele grote spiegels of een bril, dan is alles weer goed. Het is natuurlijk hard racen, maar had ik andersom hetzelfde gedaan? Misschien wel, ja. Je probeert altijd de limiet op te zoeken."

Verstappen voegt toe dat hijzelf het zekere voor het onzekere heeft genomen. "Ik wilde contact echt vermijden, omdat je niet de wielen tegen elkaar wil hebben en dan misschien de ophanging kunt beschadigen. Daardoor heb ik een paar extra centimeter gelaten en die paar extra centimeter betekende dat ik door het gras moest. Gelukkig is er niets gebeurd en zijn we allemaal goed bij bocht 1 gekomen."

Norris: "Wilde het niet makkelijk maken, maar genoeg ruimte"

Norris laat op zijn beurt weten dat hij het Verstappen niet makkelijk wilde maken, maar dat hij alsnog voldoende ruimte heeft gelaten - hetgeen de wedstrijdleiding ook vond. "Deze momenten zijn altijd lastig in te schatten vanuit de cockpit. Ik kan niet even een meetlat erbij pakken en kijken hoeveel ruimte hij heeft. Ik ga het niet makkelijk voor hem maken, maar volgens mij was er genoeg ruimte. Dit is racen, in mijn optiek was er op ieder moment voldoende ruimte voor hem om op de baan te kunnen blijven."

Dat gezegd hebbende concludeert Norris wel dat hij de race bij de start heeft verloren. "Mijn initiële start was eigenlijk beter dan die van Max, alleen verloor ik het in de tweede fase. De acceleratie was bij mij minder, ik moet nog bekijken waarom. Als George er niet was geweest, dan had ik Max in bocht 1 misschien alsnog wel achter me kunnen houden, maar George kreeg een slipstream van ons allebei. Ik denk zelfs dat het niet eens uit had gemaakt als mijn start nog net iets beter was geweest, voor mijn gevoel had George sowieso de leiding gepakt. Dat is nou eenmaal Barcelona... Daarna moest ik in bocht 2 genoegen nemen met P3, want als ik nog twee meter later had geremd, dan had ik waarschijnlijk iedereen eruit gekegeld. Ik denk dat ik het juiste heb gedaan door eieren voor mijn geld te kiezen."

