Na de zeer spannende kwalificatie in Montreal beloofde het hoofdgerecht in Canada vooraf ook al veel spektakel, en de praktijk heeft zeker niet teleurgesteld. Met Ferrari en Sergio Pérez zijn er wederom grote namen door het ijs gezakt, terwijl het vooraan meermaals stuivertje wisselen bleek in wisselvallige weersomstandigheden. Max Verstappen heeft voor het derde jaar op rij gewonnen op het Circuit Gilles Villeneuve, al is deze door de manier waarop er eentje om in te lijsten. "Deze overwinning geeft mij zeker veel voldoening", erkent de wereldkampioen in de persconferentie. "In deze omstandigheden is het nooit makkelijk en is een foutje zo gemaakt, zeker toen de intermediates dermate versleten waren dat die bijna slicks werden. Het was heel makkelijk om van de baan te schieten, aangezien het circuit op bijna alle plekken droog was, maar het in sommige bochten nog te nat was voor slicks. Dat maakte het lastig."

'Te stressvol' om iedere week zo'n race te hebben

Desondanks heeft Verstappen genoten van de omstandigheden waarin het nog net iets meer dan normaal op de rijders aankwam. "Het is erg mooi om soms in deze condities te racen. Je kunt het niet iedere race hebben, omdat het dan te stressvol zou zijn, maar vandaag heb ik in ieder geval genoten." Waar Verstappen het woord 'stressvol' gebruikt, geldt dat niet alleen voor het binnen de lijnen houden van de auto. Ook op strategisch vlak moet alles kloppen. "Je moet enorm gefocust zijn en tegelijkertijd proberen om toch zo kalm mogelijk te blijven. De communicatie met de pitmuur is heel belangrijk en andersom vragen ze ook steeds aan je hoe de baanomstandigheden zijn. Als team hebben we vandaag de juiste keuzes gemaakt en op de juiste momenten gehandeld. Dat is heel belangrijk geweest."

Kleine kanttekening daarbij is dat de safety car ditmaal gunstig uitpakte voor Verstappen. Lando Norris spreekt van een tactische fout bij McLaren doordat er wel degelijk een heel klein window was waarin de Brit naar binnen had kunnen komen voor een snelle pitstop. Hij bleef echter buiten, waarna de safety car hem oppikte en het tempo er volledig uit ging. Verstappen en George Russell konden na hun rappe pitstops de deltatijd volgen en daardoor Norris te grazen nemen toen die een ronde later alsnog naar binnen ging. Gianpiero Lambiase liet via de boordradio meteen weten dat Miami - waar de rollen waren omgedraaid - daarmee was rechtgezet en dat gevoel bleek na afloop ook bij Verstappen zelf te leven. "Absoluut, ja. Soms werkt het voor je en soms werkt het tegen je. Ditmaal kwam het ons goed uit. In dat opzicht staat het nu 1-1 in dit seizoen! Maar dit hoort erbij en is ook een onderdeel van het racen."

Naderende concurrentie moet Red Bull scherp houden

Bij het racen in op het Ile Notre-Dame in Montreal horen traditiegetrouw ook de bosmarmotten, waarover Verstappen met een lach laat weten: "Nou, in ronde 32 was er bijna eentje dood... Ik ging richting de laatste chicane en dacht eerst dat er wat brokstukken lagen. Toen ik dichterbij kwam, zag ik het beter dacht ik 'o god, het is een dier!' Ik kon op het laatste moment nog net uitwijken naar rechts, al weet ik niet wat er daarna is gebeurd." Russell bevestigt dat het dier nadien wegrende en het hachelijke moment heeft overleefd, waarop Verstappen inhaakt: "Ik moest behoorlijk afremmen, omdat hij een beetje op de droge lijn zat. Vorig jaar vloog er een vogel mijn auto in, dus ditmaal wilde ik geen marmot in de auto!"

Nadien gaf Verstappen geen krimp meer op weg naar alweer zijn zestigste Formule 1-overwinning. De winst in Montreal leverde een opvallend uitgelaten WK-leider op, ook al omdat de uitvoering bij Red Bull dit weekend niet vlekkeloos is gebleken en Verstappen er hard voor moest werken. "Het is zeker uitdagend doordat de concurrentie dichterbij zit. Dat houdt ons scherp. We kunnen onszelf geen klein foutje meer permitteren, waardoor het op de details aankomt." Op zondag bleken die overwegend te kloppen, waardoor Verstappen na Lewis Hamilton en Michael Schumacher pas de derde coureur is geworden met drie zeges of meer op het Circuit Gilles Villeneuve. "Vandaag is heel erg mooi geweest en ik vind dit sowieso een fijn circuit. De lay-out is mooi en de baan doet me een beetje denken aan mijn karttijd. Ik hoop hier in ieder geval nog vaker te kunnen winnen", sluit de drievoudig wereldkampioen af.