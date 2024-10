Begin dit jaar heeft Max Verstappen laten optekenen dat Red Bull Racing 'de boel bij elkaar moest houden'. Het was een uitspraak te midden van alle tumult, al hebben sindsdien Adrian Newey, Jonathan Wheatley en hoofdstrateeg Will Courtenay hun vertrek kenbaar gemaakt. Laatstgenoemde kan pas medio 2026 overstappen naar McLaren, terwijl Wheatley het lopende seizoen ook nog afmaakt. Bij de opvolging van de sportief directeur zal Red Bull zijn taken verdelen in een nieuwe structuur, waarbij Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase promotie maakt en nog meer verantwoordelijkheden krijgt.

'Soms kun je mensen niet tegenhouden'

Als Verstappens eerdere uitspraak over 'de boel bij elkaar houden' tijdens een exclusief interview met Motorsport.com ter sprake komt, haakt de drievoudig wereldkampioen zelf al met een lach in voordat de vraag is afgemaakt: "Dat is niet helemaal gelukt!" Op een serieuzere toon vervolgt de Nederlander nadien: "Zoals ik altijd heb gezegd, had ik natuurlijk liever gezien dat iedereen was gebleven. Maar uiteindelijk kun je sommige mensen niet tegenhouden. Als je mensen wel probeert tegen te houden, terwijl ze hier eigenlijk niet meer willen zijn, als ze teleurgesteld zijn of als ze niet helemaal krijgen wat ze willen, dan is het misschien ook maar beter dat ze een andere uitdaging aangaan. Ook al was het voor het hele team, voor het collectief, beter geweest als het bleef zoals het was."

Volgens Verstappen is het vertrek van prominente teamleden tot op zekere hoogte ook een logische ontwikkeling die in andere takken van sport ook zichtbaar is. "Dat is altijd zo met teams die succesvol zijn, daar wordt aan getrokken. Dat zie je in elke sport. En sommige mensen kun je niet tegenhouden doordat ze zo’n enorm aanbod krijgen van andere teams dat het [geld] toch ook een rol speelt."

Vertrouwen in technisch team dat er nog staat?

Pierre Wache, Red Bull Racing, Helmut Marko Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Op technisch vlak moet Red Bull het zonder Newey stellen, al maakt Verstappen duidelijk wel vertrouwen te hebben in de technische mensen die er nog zijn. "Ja, ik heb er wel vertrouwen in dat ze weten wat ze doen. Dat hebben ze natuurlijk ook al wel laten zien", duidt hij op de successen uit de voorbije jaren. "Op een gegeven moment focus je jezelf op aspecten waarvan jij denkt dat het goed is, alleen nu komt eruit dat misschien toch niet alles uitpakt zoals je wilt. Dan moet je op de resetknop drukken en een andere richting opgaan." Gevraagd of hij zich geen structurele zorgen maakt over het technisch team van Red Bull, luidt Verstappens reactie: "Nee, normaal gezien niet. Ik denk dat de mensen die we hebben goed zijn. Andere teams hebben natuurlijk ook hele goede mensen, maar ik denk niet dat het daar per se aan ligt. We hebben alleen een verkeerde afslag genomen. Dan is het zaak het om te draaien en een andere richting op te gaan."

In het technisch team speelt Pierre Waché als technisch directeur de meest prominente rol. Op de vraag hoe Verstappens relatie met de Fransman is, vervolgt hij het gesprek in Singapore: "Heel goed. Ik praat heel veel met Pierre. Als ik in de fabriek ben, dan heb ik ook altijd een meeting met hem. Ik vind het natuurlijk wel fijn om erbij betrokken te zijn. Hij is heel aardig en heel gemotiveerd. Het werk eigenlijk allemaal goed, alleen spreken de resultaten nu even niet voor zich. Het is aan ons om die dingen met het hele team weer om te draaien."

Bij de technische kopstukken ligt de focus vooral op de mensen die vertrekken - met name Newey - en niet op mensen zoals Waché, Ben Waterhouse en Enrico Balbo, die achter de schermen werken en hun contracten dit jaar wel hebben verlengd. "Maar het ligt er ook een beetje aan hoe je dat zelf wilt", haakt Verstappen in op de vraag of die mensen niet genoeg in de schijnwerpers worden gezet. "Sommige mensen vinden het fijn om in de schijnwerpers te staan en dan kun je automatisch ook wat meer credits krijgen. Anderen hoeven dat niet zo nodig. Maar er zijn heel veel mensen die credits verdienen binnen het team. Het zijn niet twee of drie mensen die het verschil maken. Het gaat om het hele team als collectief en daarom is het ook altijd heel lastig. Als je een paar mensen noemt, dan doe je andere mensen weer tekort. Iedereen moet zijn werk verrichten en goed in zijn rol zijn, dat is het belangrijkste", sluit hij af.