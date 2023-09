Verstappen over TD-speculatie na Singapore: "Die mensen kunnen het lekker uitzoeken"

In Suzuka is het weer business as usual voor Red Bull Racing en Max Verstappen. Singapore was zoals al aangekondigd door het team een vreemde eend in de bijt, waardoor de WK-leider een weekend later weer orde op zaken stelt. Verstappen voerde alle vrije trainingen aan en deed er tijdens de kwalificatie nog een schepje bovenop. Zijn voorsprong op tweede man - de indrukwekkend sterke Oscar Piastri - is opvallend groot. Het zijn marges waarvoor je op Suzuka al terug moet naar de glorietijd van Michael Schumacher met Ferrari. Red Bull lijkt met andere woorden weer helemaal boven Jan.

"Het hele weekend gaat tot nu toe erg goed", haakt Max Verstappen in tijdens de persconferentie. "De auto is weer erg fijn om in te rijden, maar de auto is vooral heel voorspelbaar. Dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Vanaf het moment dat we de auto hier op de grond hebben gezet, voelt het al goed aan. Gedurende de kwalificatie werd het gevoel nog iedere ronde beter. Na de derde vrije training dacht ik wel even 'ze zitten vrij dichtbij', maar daarna hebben we nog kleine veranderingen doorgevoerd en die hebben het beter gemaakt. Als je het vertrouwen in de auto hebt, dan kun je iets meer pushen in de eerste sector en precies dat is gebeurd tijdens de kwalificatie."

"Het enige aandachtspuntje was dat ik maar drie setjes softs had voor de hele kwalificatie. Daardoor moest ik er een beetje voorzichtig mee omgaan." Het verklaart onder meer waarom Verstappen Q2 doorkwam met slechts één run op gebruikte banden. "In Q2 moest ik inderdaad op een gebruikte set rijden, maar toen ik voor de eerste run van Q3 weer op nieuwe banden naar buiten ging, voelde het fantastisch aan. Al deze snelle bochten zijn sowieso prachtig voor ons als coureurs. Als de auto dan ook nog eens goed in balans is, dan is het echt genieten."

Duidelijke reactie op speculaties over technische richtlijn

Die balans was in Singapore natuurlijk niet bepaald naar wens, maar daar zegt Verstappen met een lach over: "Voor ons is Singapore helemaal niet gebeurd! Ik heb nu in ieder geval niks meer gemerkt van de problemen die we in Singapore hadden, nul komma nul."

Tijdens het raceweekend in de Aziatische metropool werd de inzinking van Red Bull nogal snel aan de technische richtlijn over flexi-wings en flexi-floors gekoppeld, met name op sociale media. Verstappen heeft echter een zeer duidelijke boodschap voor mensen met die theorie: "They can suck on an egg", kiest Verstappen voor Engelse bewoordingen die zoveel betekenen als 'die kunnen het lekker uitzoeken'. Op de baan is zo mogelijk een nog duidelijker antwoord gegeven: "We hadden in Singapore een lastig weekend en dan linken mensen het natuurlijk meteen aan die technische richtlijn. Maar goed, die mensen kunnen het nu lekker uitzoeken. Ik was in ieder geval behoorlijk gemotiveerd om hier een goed weekend te hebben en om ervoor te zorgen dat we goed voor de dag zouden komen."

Boordradio over polerondje in de 1 minuut en 28 seconden

Dat sterk voor de dag komen is vooralsnog best aardig gelukt, zo valt met enig gevoel voor understatement te zeggen. Een ronde in de 1.28 is het gevolg, waarover het ook nog eventjes ging via de boordradio. "Ja, mijn race-engineer zei iets eerder al tegen mij 'een ronde in de 1.28 zou mooi zijn'. Ik reageerde toen met de woorden 'maak je maar geen zorgen, ik ga er straks gewoon volle bak voor.' Hij gaf aan 'ja, maar dan moet je niet crashen', waarop ik zei dat zoiets natuurlijk niet ook de bedoeling was. Maar goed, ik wist zelf al dat er in sommige bochten nog wel iets meer in het vat zat en heb geprobeerd om dat voor elkaar te krijgen. Dat lijkt best aardig gelukt."

Video: Max Verstappen pakt zeer overtuigend pole-position in Japan