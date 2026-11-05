Formule 1 GP van Brazilië
Max Verstappen grapt over mogelijke F1-regenrace in Brazilië: "Heb nu antivirus geïnstalleerd!"
In Brazilië krijgen F1-coureurs mogelijk opnieuw te maken met regen, al reageert Max Verstappen met een kwinkslag op de vraag of hij net zoals in Maleisië vreest voor een software bug in de power units.
Ronald Vording
Gepubliceerd: 5 nov 2026, 19:18
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De eerste regenrace met de 2026-auto’s bleek nog niet meteen een doorslaand succes. Tijdens de formatieronden achter de safety car op het Sepang International Circuit kwam bijna de helft van het Formule 1-veld tot stilstand.
Het probleem bleek een software bug te zijn die verband hield met de 250kW-restricties die de FIA voor regenraces had opgelegd. Die software bug zorgde ervoor dat de elektromotoren in de langzaamste delen van het circuit in een vergrendelingsmodus terechtkwamen. Doordat er geen elektrisch vermogen beschikbaar was om de turbo lag te compenseren, gebeurde er niets wanneer de coureurs het gaspedaal intrapten.
In Maleisië werden de restricties voor bepaalde minisectoren opgeheven, waarbij de FIA na ongeveer twintig minuten nieuwe software naar de teams en fabrikanten heeft gestuurd, die ze vervolgens in hun power units konden installeren om de race alsnog op gang te helpen.
In Singapore is vervolgens dezelfde noodmaatregel toegepast, waarna er in Austin een test met aangepaste software volgde. De FIA liet er op het Circuit of the Americas het volgende weten:
“Als onderdeel van de voortdurende verfijning van de software voor de power units in low grip mode, zullen de FIA, de teams en de fabrikanten aan het einde van VT1 een simulatie uitvoeren. Daarbij zullen de auto's in low grip mode rijden en zullen de coureurs tijdens de in-lap specifieke handelingen uitvoeren om aanvullende software te testen. Dit betekent dat de auto's aan het einde van de sessie bij bocht 15 een korte afstand op lage snelheid zullen afleggen.”
FIA single-seater directeur Nikolas Tombazis zei in Maleisië meteen al dat de bug pas in de praktijk aan het licht kwam doordat de FIA voordien niet in voldoende mate had kunnen testen met de 2026-auto’s in de regen. Op een vraag van Motorsport.com bevestigde hij vervolgens te kunnen garanderen dat deze specifieke bug niet meer voorkomt, al voegde hij toe niet alle bugs te kunnen uitsluiten.
Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
In Sao Paulo is het gezien de weersverwachting niet uit te sluiten dat F1-coureurs opnieuw met regen te maken krijgen. Op de vraag of de coureurs er vertrouwen in hebben dat het echec van Sepang zich niet nogmaals herhaalt, grapt Max Verstappen tijdens de FIA-persconferentie: “Ik heb antivirus geïnstalleerd in mijn auto, dus het komt wel goed!”
Als Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad vervolgens laat weten dat het hopelijk is opgelost, pakt Verstappen de microfoon nog maar eens en lacht hij: “Jij rijdt met dezelfde software, maat, dus maak je geen zorgen!”
Zowel in het droge als in de regen heeft Verstappen goede herinneringen aan het circuit van Interlagos. De Red Bull-coureur heeft er driemaal gewonnen en even zo vaak voor een gedenkwaardige inhaalrace gezorgd.
Zo reed hij er vorig jaar vanuit de pitstraat naar het podium, wist hij in 2024 te winnen vanaf de zeventiende startplek – wat destijds de genadeklap was voor Lando Norris in de titelstrijd – en zorgde hij voor spektakel in 2016, door onder meer de latere wereldkampioen Nico Rosberg buitenom te passeren in de regen.
“Het is een fantastisch circuit waarop je goed kunt racen”, aldus Verstappen. “En ja, er zijn soms behoorlijk bizarre races geweest, ook voor mij. Winnen vanaf een plek relatief vooraan, of winnen nadat je van achteren bent gekomen, met regenraces en dat soort dingen. Het ziet ernaar uit dat er opnieuw kans op regen is, dus dat is interessant.”
Voorspellingen voor de editie van dit jaar durft Verstappen echter niet te doen. De Nederlander heeft weliswaar drie van de laatste vier Grands Prix gewonnen, maar concludeerde dat de vier topteams zeer dicht bij elkaar zitten en dat Ferrari in Austin over het snelste pakket beschikte.
“Het is moeilijk om iets te zeggen over dit weekend, omdat ik denk dat de verschillen vooraan zo klein zijn dat het soms gewoon aankomt op het precies goed krijgen van de afstelling of de deployment. Volgens mij was Brazilië de afgelopen jaren altijd een sprintweekend. Dus nu hebben we wat meer tijd om de auto af te stellen, wat goed of slecht kan uitpakken. Het is lastig te zeggen, maar we zullen wel zien hoe het gaat.”
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