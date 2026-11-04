Formule 1 GP van Mexico

Max Verstappen grapt over "gesprek" met Red Bull-motor na "willekeurige" problemen

Alhoewel Red Bull Ford Powertrains de eerste test op grote hoogte glansrijk heeft doorstaan, zijn er volgens Max Verstappen nog altijd dingen voor verbetering vatbaar.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 4 nov 2026, 13:34

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Voorafgaand aan het raceweekend op het Autodromo Hermanos Rodriguez – op 2286 meter boven zeeniveau met afstand het hoogstgelegen circuit van de Formule 1-kalender – ging het vooral over één onderwerp: hoe zwaar de power unit het in Mexico Stad te verduren zou krijgen.

Meerdere fabrikanten vreesden voor hevige turbo lag, zeker nu de MGU-H er niet langer is om de turbo te ondersteunen. Los daarvan is het op hoogte – met een lagere luchtdichtheid – ook altijd een cruciale vraag wat betreft de pure performance. Op grote hoogte zijn er minder zuurstofmoleculen per kubieke meter, waardoor de turbo harder moet werken om dezelfde hoeveelheid zuurstof in de motor te krijgen als op zeeniveau.

Honda-hoofdengineer Shintaro Orihara legde donderdag al uit dat, als een fabrikant de turbodruk niet hoog genoeg kan krijgen op hoogte, dat gevolgen zou krijgen voor de "operatieconditie van de motor", oftewel het pure vermogen dat de verbrandingsmotor kan leveren.

Alhoewel dit voor alle fabrikanten een vraagteken was onder het nieuwe reglement, stond Red Bull Ford Powertrains als één van de nieuwkomers letterlijk voor diens eerste vuurdoop op grote hoogte. Het is een test die volgens teambaas Laurent Mekies goed is doorstaan, wellicht zelfs verrassend goed.

“Kijk, je hebt gelijk als je zegt dat Mexico een uitzondering is die een heel, heel bijzondere uitdaging met zich meebrengt. Wat de power unit betreft, heeft alles duidelijk goed gewerkt. Dus een groot compliment en felicitaties aan al onze mensen”, zei Mekies nadat Motorsport.com hem vroeg naar de power unit-uitdagingen op grote hoogte.

“Ook aan de chassiskant heeft het goed gewerkt, want je hebt ook daar een groot aantal uitdagingen, bijvoorbeeld met de koeling van de auto, de koeling van de remmen en nog veel meer zaken. We wisten dat we alles wat we in Mexico zouden zien als een one-off moesten beschouwen. We wisten niet of we een competitief voordeel of een competitief nadeel zouden hebben, maar uiteindelijk bleken we er goed bij te zitten.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Desondanks zijn er volgens Max Verstappen nog wel enkele aspecten voor verbetering vatbaar met de DM01, waaronder de engine braking. In Austin gaf dit de viervoudig wereldkampioen al een inconsistent gevoel in de auto en in Mexico klaagde Verstappen er andermaal over via de boordradio.

“Het gebeurt willekeurig. De motor beslist eigenlijk helemaal zelf wat hij doet, om eerlijk te zijn, dus ik weet het niet. Misschien moet ik voor de race eens een gesprek met de motor voeren! Misschien gaat hij zich dan wat beter gedragen”, grapte Verstappen tijdens de persconferentie na de race. “We weten het niet, soms gebeuren deze dingen gewoon. Het is niet erg consistent. Maar ik denk eerlijk gezegd dat alles hier enorm heet wordt, ook de turbo en alles daaromheen, dat het lastig is om alles precies goed te krijgen.”

Heeft Red Bull iets gevonden om de starts te verbeteren?

Waar de consistentie met de engine braking nog een verbeterpunt blijft, is het grootste winstpunt voor Red Bull wellicht dat de starts in Mexico verrassend goed waren. Zowel Verstappen als ook Isack Hadjar vreesden daar na de kwalificatie enigszins voor, vooral door de enorm lange run naar bocht 1, maar in de praktijk viel het reuze mee.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Volgens Mekies onderstreept het dat Red Bull gestaag progressie boekt met de starts, al wil hij niet meteen de polonaise lopen. De teambaas weet namelijk dat er nog altijd grotere hardwareveranderingen nodig zijn richting volgend seizoen.

“De situatie is dat we weten dat we niet de benchmark zijn. Er wordt in Milton Keynes enorm hard gewerkt om de starts te verbeteren met wat we dit jaar tot onze beschikking hebben. En ja, je hebt zeker iets van die vooruitgang kunnen zien, vooral vandaag onder omstandigheden met veel druk, omdat we meerdere starts moesten maken met dat enorm lange rechte stuk richting bocht 1, waar alles wordt uitvergroot”, zei Mekies toen Motorsport.com hem naar de starts vroeg.

“Er staat enorm veel druk op en er is veel aandacht voor. Het is echt een onderwerp waarbij verschillende afdelingen moeten samenwerken en ik ben er erg trots op hoe ze ons vandaag het best mogelijke resultaat hebben weten te geven. Betekent dit dat we nu de maatstaf zijn? Nee. Betekent dit dat we bij iedere race een perfecte start zullen hebben, of een start zoals vandaag? Nee, dat ook niet. Maar het betekent wel dat we zullen blijven proberen om ons te verbeteren met wat we hebben.”

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- Het Motorsport.com-team

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