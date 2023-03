Max Verstappen grapt over kwalificatietijden: "Geen wonder na kopiëren"

Op zondag wist Max Verstappen de Grand Prix van Bahrein met behoorlijk wat machtsvertoon toe te voegen aan zijn palmares. Het verschil met de eerste niet-Red Bull bedroeg zondag ruim 38 seconden en dus valt er na de race lastig van een compact veld te spreken. Hier moet wel bij aangetekend dat de bandenslijtage in Bahrein een bijzonder grote rol heeft gespeeld en dat Red Bull de zaakjes op dat vlak veel beter voor elkaar had dan de concurrentie. Op zaterdag waren de verschillen over één ronde een stuk kleiner, zeker in het middenveld.

Het voltallige veld zat aan het eind van Q1 binnen ruim 1,1 seconde, waarbij moet opgemerkt dat Nyck de Vries de langzaamste rondetijd noteerde en Pierre Gasly enkel terugviel door het overschrijden van de baanlimieten. Met een rondetijd van anderhalve minuut en een zeer veelzijdig circuit bleven de verschillen op zaterdag hoopgevend beperkt. In Q1 van 2022 bedroeg de kloof tussen de kop en staart in Q1 nog 2,1 seconde, waardoor de vraag opkomt of het slinken ervan verrassend is en misschien een signaal is dat F1 de goede kant opgaat met een stabiel reglement?

"Ik vind het niet echt een verrassing", reageert Verstappen met een lach op deze vragen van Motorsport.com. "Kijk op de grid maar eens naar de auto's van dit jaar, de meeste teams hebben elkaar toch gekopieerd." De wereldkampioen geeft ermee aan dat veel teams in meer of mindere mate het Red Bull-concept uit 2022 hebben gevolgd, met de scherp uitgesneden en agressief aflopende sidepods voor het downwash-effect. Om diezelfde reden grapte Helmut Marko al dat Red Bull in Bahrein drie auto's op het podium had, natuurlijk met een knipoog refererend aan de Aston Martin van Fernando Alonso.

Verstappen ziet eveneens steeds meer gelijkenissen tussen de bolides en voegt toe dat stabiele regels kleinere verschillen in de hand werken. "Als de regels gelijk blijven, wordt iedereen in de eerste jaren steeds slimmer. Als je ziet dat één auto het in een seizoen heel goed doet, dan probeer je natuurlijk dingen te kopiëren. Daardoor en ook doordat iedereen de auto's steeds beter gaat begrijpen, is het best logisch dat het veld gaandeweg dichter bij elkaar komt", vervolgt Verstappen.

Aston Martin als voorbeeld voor andere middenmoters?

Toch is het van alle teams achter de traditionele top drie alleen Aston Martin gelukt om echt een sprong voorwaarts te maken. Hun progressie geeft aan dat het dichten van de kloof tussen de top en alles daarachter niet per definitie onmogelijk is. Fernando Alonso wijst er dan ook fijntjes op dat alle formaties de kans in principe hadden, maar dat enkel Aston Martin die met beide handen heeft gepakt. "Je hebt er wel de visie en het leiderschap van Lawrence Stroll voor nodig", is de Spanjaard weer eens complimenteus. "De kans lag er voor iedereen, maar het lijkt alsof maar één team echt alles wil doen wat nodig is om te winnen, of in ieder geval om zo'n grote stap te maken."

Verstappen blijkt dat laatste trouwens roerend met Alonso eens te zijn: "Fernando zegt het goed en dat heeft niet eens zoveel met de regels te maken. Onder het vorige reglement had dit ook gekund. Je moet alleen wel de juiste mensen aan het roer hebben, die ook echt willen winnen. Als die vervolgens ook weer goede mensen aannemen, dan is alles mogelijk." Met die laatste woorden duidt Verstappen onder meer op Dan Fallows, die zoals bekend is overgekomen van Red Bull en na de verplichte periode van gardening leave nu als technisch directeur bij Aston Martin werkzaam is.

Als deze trend van de concepten volgen en een compacter veld zich voortzet, zijn de sport als geheel en de fans natuurlijk de winnaars. Ook de coureurs zouden zo'n ontwikkeling toejuichen. Zo heeft Verstappen al meermaals laten weten dat het spelletje interessanter wordt naarmate zich meer teams vooraan melden en is Charles Leclerc dezelfde mening toegedaan. De Ferrari-coureur zei het zelfs al enigszins te merken tijdens de kwalificatie in Bahrein: "Het lijkt erop dat het veld dit jaar al iets dichter bij elkaar zit en dat is goed nieuws. Voor ons maakt dat de kwalificaties ook meteen leuker. Voorheen hadden we een aardige marge en konden we in Q1 en Q2 eigenlijk doen wat we wilden. Nu moet iedereen al eerder richting de limiet en dat is voor ons als coureurs alleen maar mooi."

Video: Alle hoogtepunten van de F1-seizoensopener in Bahrein