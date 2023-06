Verstappen grapt over kopiëren Red Bull: "Volgende update is auto zonder sidepods"

Aan het begin van 2022, toen het huidige reglement op basis van het grondeffect werd geïntroduceerd, waren er grofweg drie stromingen te onderscheiden. Voor de invoering van het reglement beklaagden verschillende ontwerpers - waaronder Adrian Newey - zich over het gebrek aan speelruimte onder de nieuwe regels, maar in de praktijk bleek F1 absoluut geen eenheidsworst. Natuurlijk zit het belangrijkste onder de vloer, maar voor de sidepods kozen teams zeer uiteenlopende ontwerpen.

Zo baarde Mercedes opzien met het zogenaamde zeropod-concept, een auto zonder noemenswaardige sidepods. Ferrari koos voor een inwash-aanpak, hetgeen betekent dat er een badkuip aan de bovenkant van de sidepods te vinden was. Red Bull ging meteen voor de zogenaamde downwash-variant, die wordt gekenmerkt door sterk aflopende sidepods richting de achterkant van de auto. Het moet de luchtstroom zo massaal mogelijk naar achteren leiden en daar extra downforce genereren. Bijna anderhalf jaar later luidt de conclusie dat de laatstgenoemde visie prevaleert. Zo heeft Mercedes in Monaco afscheid genomen van zeropod door over te stappen op een meer conventioneel ontwerp. Ferrari heeft het in Barcelona ook over een andere boeg gegooid, waarbij het zich qua undercut en downwash heeft laten inspireren door Red Bull, al moet gezegd dat het ontwerp verder nog wel (grote) verschillen kent. Zo is de badkuip in een smallere vorm nog behouden en probeert Ferrari het beste van twee werelden te combineren, waarover meer in dit artikel.

Sidepods alleen niet de sleutel tot succes

Desondanks ziet ook Verstappen een trend waarbij concurrenten steeds meer richting de downwash-filosofie van Red Bull bewegen. Gevraagd door Motorsport.com of die technische nivellering vroeg of laat toch onvermijdelijk was, reageert Verstappen met een lach: "Nou ja, onze volgende update is een auto zonder sidepods! Dan kan iedereen dat weer gaan kopiëren." Hij refereert ermee natuurlijk met een knipoog aan de switch die Mercedes heeft gemaakt, juist weg van het zeropod-concept.

Op een serieuzere toon luidt het antwoord dat de sidepods niet zaligmakend zijn. "Het gaat niet alleen om de sidepods, die passen vooral bij de manier waarop wij de hele auto hebben ontworpen. En ik moet zeggen dat ik niet eens een aerodynamicaspecialist ben." Verstappen echoot hiermee eigenlijk de woorden die Helmut Marko ook al uitsprak na de vloerfoto's van Red Bull in Monaco. Toen gaf de Oostenrijker eveneens aan dat kopiëren niet zo makkelijk is, aangezien zoiets alleen werkt zoals bij Red Bull als je ook de andere onderdelen en achterliggende concepten hebt.

"We hebben de afgelopen jaren in ieder geval veel geleerd en zijn meteen goed uit de startblokken gekomen onder dit reglement. We begrepen wat er onder de nieuwe set regels moest gebeuren", duidt Verstappen impliciet op het feit dat Newey is afgestudeerd op het grondeffect en dat tot in de puntjes beheerst. "Het helpt natuurlijk enorm, omdat je jezelf dan meteen kunt concentreren op andere dingen. Hopelijk kunnen we dit momentum vasthouden, omdat andere teams natuurlijk ook volop pushen om het gat te dichten. Maar wij zijn zelf ook nooit tevreden en willen altijd meer."

Richting dit jaar heeft Red Bull vooral veel gewicht verloren met dank aan een lichter chassis, waardoor het team een nieuwe stap heeft kunnen zetten. Tijdens het lopende seizoen heeft de formatie van Christian Horner in Baku een noemenswaardig updatepakket geïntroduceerd, met vooral verhoogde inlaten van de sidepods om de undercut (luchtstroom eronderdoor) nog groter te maken dan voorheen. In Barcelona zijn er vervolgens verder naar achteren enkele dingen veranderd, met nieuwe vloerranden en een aangepaste diffuser tot gevolg.

