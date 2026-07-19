Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Leclerc verdiende een zwart-witte vlag vanwege de botsing, benadrukt Piastri

Formule 1
GP van België
Leclerc verdiende een zwart-witte vlag vanwege de botsing, benadrukt Piastri

Max Verstappen grapt: "Ik moest een vliegtuigcrash voorkomen, F1 is een jungle in 2026"

Formule 1
GP van België
Max Verstappen grapt: "Ik moest een vliegtuigcrash voorkomen, F1 is een jungle in 2026"

Hamilton behoudt vierde plaats in de F1-GP van België; monteur komt er ongedeerd vanaf

Formule 1
GP van België
Hamilton behoudt vierde plaats in de F1-GP van België; monteur komt er ongedeerd vanaf

Waarom Charles Leclerc geen straf kreeg voor de botsing met Oscar Piastri tijdens de GP van België

Formule 1
GP van België
Waarom Charles Leclerc geen straf kreeg voor de botsing met Oscar Piastri tijdens de GP van België

Ferrari door stewards op het matje geroepen na incident met Hamilton in de pitstraat waarbij een monteur werd geraakt.

Formule 1
GP van België
Ferrari door stewards op het matje geroepen na incident met Hamilton in de pitstraat waarbij een monteur werd geraakt.

Red Bull wijst opvolger van Verstappens race-engineer Lambiase aan

Formule 1
GP van België
Red Bull wijst opvolger van Verstappens race-engineer Lambiase aan

F1 Grand Prix van België: Antonelli behaalt zijn zesde overwinning van 2026 terwijl Russell uitvalt

Formule 1
GP van België
F1 Grand Prix van België: Antonelli behaalt zijn zesde overwinning van 2026 terwijl Russell uitvalt

Vijf korte conclusies van de F1-GP van België

Formule 1
GP van België
Vijf korte conclusies van de F1-GP van België
Formule 1 GP van België

Max Verstappen grapt: "Ik moest een vliegtuigcrash voorkomen, F1 is een jungle in 2026"

Max Verstappen stelt dat hij tijdens de openingsronde van de Belgische Grand Prix ‘een rode raket’ in zijn spiegels zag opdoemen en dat hij een ‘vliegtuigcrash’ probeerde te voorkomen door niet van lijn te veranderen.

Ronald Vording
Ronald Vording
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Het raceweekend in Spa-Francorchamps is voor Red Bull Racing iets beter verlopen dan verwacht. Na alle malaise op Silverstone verwachtte teambaas Laurent Mekies opnieuw een lastig weekend op een zogenaamde ‘energiearme baan’, maar in de praktijk viel het mee.

Max Verstappen kwam goed uit de startblokken op vrijdag en gaf dat een passend vervolg op zaterdag door zich op de eerste startrij te kwalificeren. De viervoudig wereldkampioen erkende echter meteen dat de slipstream van Isack Hadjar hem drie tienden had opgeleverd en dat hij anders niet op de tweede plek was geëindigd.

Zondag greep Verstappen zelfs even de leiding in de run naar Eau Rouge, maar dat bleek achteraf niet de allerbeste aanpak. “Duidelijk te veel deployment tussen bocht 1 en bocht 2. Daarna reed ik door Eau Rouge, keek ik naar de status van mijn batterij en dacht ik: ‘Nou, dit wordt een lastige run naar Les Combes’.”

Tijdens de openingsronde op Spa-Francorchamps is de leider altijd kwetsbaar op Kemmel Straight, maar dat was volgens Verstappen nu in extreme mate het geval. Hij toonde zich vooral verrast door de snelheid waarmee Charles Leclerc kwam opzetten.

“Ik verwachtte wel dat Kimi voorbij zou komen, maar toen keek ik in mijn spiegel en zag ik ineens een rode raket aankomen”, doelde Verstappen op Leclerc. “Ik dacht: ‘Ik houd gewoon mijn lijn aan, want als ik hier van lijn verander, dan krijgen we een soort vliegtuigcrash.’ De snelheidsverschillen waren echt ongelooflijk.”

Verstappen was surprised by the speed Leclerc had on Kemmel Straight and referred to the Ferrari as a

Verstappen was surprised by the speed Leclerc had on Kemmel Straight and referred to the Ferrari as a "red rocket"

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Toto Wolff heeft erkend dat nagenoeg alle Mercedes-aangedreven auto’s te weinig batterij hadden op Kemmel Straight, en dat komt in een weekend waarin vele coureurs hebben geklaagd over problemen met de ‘zelflerende’ kant van de power unit.

Verstappen zegt dat al die zaken voor hem niet als een verrassing komen en reageert kort maar krachtig: “Welkom in F1 2026. Soms kan het een jungle zijn.”

Na die chaotische openingsfase vielen de virtual safety cars net verkeerd voor Verstappen, die voordien al was gestopt. Desondanks kan hij wel leven met een podiumfinish in wat vooraf een uitdagend weekend werd geacht.

“Ik denk dat het weekend voor ons over het algemeen vrij rechttoe, rechtaan verliep. De auto zat vanaf het begin meteen in een redelijk goed window en dat hielp enorm. Om eerlijk te zijn hadden we vandaag een beetje pech met de VSC en had ik mogelijk met Charles kunnen vechten, maar de tweede stint was net iets minder goed dan ik had gehoopt.”

Op de harde banden had Verstappen naar eigen zeggen een minder goed gevoel dan op mediums. “Ik denk dat de balans tijdens die stint lange tijd niet was zoals ik hem wilde hebben, waardoor ik in de eerste helft van die stint te veel tijd verloor. Maar dat we hier op het podium zijn geëindigd, is een goed resultaat.”

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Leclerc verdiende een zwart-witte vlag vanwege de botsing, benadrukt Piastri

Formule 1
GP van België
Leclerc verdiende een zwart-witte vlag vanwege de botsing, benadrukt Piastri

Max Verstappen grapt: "Ik moest een vliegtuigcrash voorkomen, F1 is een jungle in 2026"

Formule 1
GP van België
Max Verstappen grapt: "Ik moest een vliegtuigcrash voorkomen, F1 is een jungle in 2026"

Hamilton behoudt vierde plaats in de F1-GP van België; monteur komt er ongedeerd vanaf

Formule 1
GP van België
Hamilton behoudt vierde plaats in de F1-GP van België; monteur komt er ongedeerd vanaf

Waarom Charles Leclerc geen straf kreeg voor de botsing met Oscar Piastri tijdens de GP van België

Formule 1
GP van België
Waarom Charles Leclerc geen straf kreeg voor de botsing met Oscar Piastri tijdens de GP van België
Vorig artikel Hamilton behoudt vierde plaats in de F1-GP van België; monteur komt er ongedeerd vanaf

Beste reacties
Meer van
Ronald Vording

Red Bull wijst opvolger van Verstappens race-engineer Lambiase aan

Formule 1
Formule 1
GP van België
Red Bull wijst opvolger van Verstappens race-engineer Lambiase aan

De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026

F1-update: Verstappen en McLaren oordelen hard over 2026-auto’s op Spa, vreemd euvel met motoren?

Formule 1
Formule 1
GP van België
F1-update: Verstappen en McLaren oordelen hard over 2026-auto’s op Spa, vreemd euvel met motoren?
Meer van
Max Verstappen

Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België

McLaren over Max Verstappen: ‘Dan hebben we een derde auto nodig’

Formule 1
Formule 1
GP van België
McLaren over Max Verstappen: ‘Dan hebben we een derde auto nodig’

"Dit is een F3-auto met F1-downforce" – Max Verstappen en McLaren hekelen 2026-auto’s op Spa

Formule 1
Formule 1
GP van België
"Dit is een F3-auto met F1-downforce" – Max Verstappen en McLaren hekelen 2026-auto’s op Spa
Meer van
Red Bull Racing

Red Bull neemt Gwen Lagrue, juniorbaas bij Mercedes F1, in dienst

Formule 1
Formule 1
GP van België
Red Bull neemt Gwen Lagrue, juniorbaas bij Mercedes F1, in dienst

Verstappen: Zonder hulp van Hadjar had ik niet op de eerste startrij gestaan

Formule 1
Formule 1
GP van België
Verstappen: Zonder hulp van Hadjar had ik niet op de eerste startrij gestaan

Twee jaar later: Heeft de politieke onrust bij Red Bull een averechts effect gehad?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Twee jaar later: Heeft de politieke onrust bij Red Bull een averechts effect gehad?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Ronald Vording
De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026

Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Stuart Codling
Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België

"Een schok voor het systeem" – Waarom F1-teams het ergste vrezen met de 2026-auto’s op Spa

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Ronald Vording
"Een schok voor het systeem" – Waarom F1-teams het ergste vrezen met de 2026-auto’s op Spa

Interview: Colapinto openhartig over 'schokkende' F1-ervaring en lastigste moment uit carrière

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Ronald Vording
Interview: Colapinto openhartig over 'schokkende' F1-ervaring en lastigste moment uit carrière
Bekijk meer