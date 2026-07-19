Max Verstappen grapt: "Ik moest een vliegtuigcrash voorkomen, F1 is een jungle in 2026"

Het raceweekend in Spa-Francorchamps is voor Red Bull Racing iets beter verlopen dan verwacht. Na alle malaise op Silverstone verwachtte teambaas Laurent Mekies opnieuw een lastig weekend op een zogenaamde ‘energiearme baan’, maar in de praktijk viel het mee.

Max Verstappen kwam goed uit de startblokken op vrijdag en gaf dat een passend vervolg op zaterdag door zich op de eerste startrij te kwalificeren. De viervoudig wereldkampioen erkende echter meteen dat de slipstream van Isack Hadjar hem drie tienden had opgeleverd en dat hij anders niet op de tweede plek was geëindigd.

Zondag greep Verstappen zelfs even de leiding in de run naar Eau Rouge, maar dat bleek achteraf niet de allerbeste aanpak. “Duidelijk te veel deployment tussen bocht 1 en bocht 2. Daarna reed ik door Eau Rouge, keek ik naar de status van mijn batterij en dacht ik: ‘Nou, dit wordt een lastige run naar Les Combes’.”

Tijdens de openingsronde op Spa-Francorchamps is de leider altijd kwetsbaar op Kemmel Straight, maar dat was volgens Verstappen nu in extreme mate het geval. Hij toonde zich vooral verrast door de snelheid waarmee Charles Leclerc kwam opzetten.

“Ik verwachtte wel dat Kimi voorbij zou komen, maar toen keek ik in mijn spiegel en zag ik ineens een rode raket aankomen”, doelde Verstappen op Leclerc. “Ik dacht: ‘Ik houd gewoon mijn lijn aan, want als ik hier van lijn verander, dan krijgen we een soort vliegtuigcrash.’ De snelheidsverschillen waren echt ongelooflijk.”

Verstappen was surprised by the speed Leclerc had on Kemmel Straight and referred to the Ferrari as a "red rocket" Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Toto Wolff heeft erkend dat nagenoeg alle Mercedes-aangedreven auto’s te weinig batterij hadden op Kemmel Straight, en dat komt in een weekend waarin vele coureurs hebben geklaagd over problemen met de ‘zelflerende’ kant van de power unit.

Verstappen zegt dat al die zaken voor hem niet als een verrassing komen en reageert kort maar krachtig: “Welkom in F1 2026. Soms kan het een jungle zijn.”

Na die chaotische openingsfase vielen de virtual safety cars net verkeerd voor Verstappen, die voordien al was gestopt. Desondanks kan hij wel leven met een podiumfinish in wat vooraf een uitdagend weekend werd geacht.

“Ik denk dat het weekend voor ons over het algemeen vrij rechttoe, rechtaan verliep. De auto zat vanaf het begin meteen in een redelijk goed window en dat hielp enorm. Om eerlijk te zijn hadden we vandaag een beetje pech met de VSC en had ik mogelijk met Charles kunnen vechten, maar de tweede stint was net iets minder goed dan ik had gehoopt.”

Op de harde banden had Verstappen naar eigen zeggen een minder goed gevoel dan op mediums. “Ik denk dat de balans tijdens die stint lange tijd niet was zoals ik hem wilde hebben, waardoor ik in de eerste helft van die stint te veel tijd verloor. Maar dat we hier op het podium zijn geëindigd, is een goed resultaat.”