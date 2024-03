Max Verstappen grapt na F1-pole: "Heb de ronde van 2021 nu afgemaakt"

Een week nadat Max Verstappen in Bahrein zijn eerste pole en overwinning van het Formule 1-seizeon 2024 had geboekt, mocht de wereldkampioen net als zijn collega's alweer aan de bak op het Jeddah Corniche Circuit. Verstappen heeft in de voorbije weken meermaals laten weten dat de snelheid over één ronde niet de allergrootste kwaliteit van Red Bull Racing is, al sloot hij de laatste training wel als snelste man af. De omstandigheden waren op dat moment nog iets anders dan aan het begin van de kwalificatie, toen het kunstlicht langs de Rode Zee aan ging.

Verstappen begon de kwalificatie op het bloedsnelle stratencircuit met de toptijd in Q1 en zou dat kunstje in het tweede gedeelte herhalen. Het maakte de wereldkampioen logischerwijs de torenhoge favoriet voor het afsluitende segment en die status maakte hij waar. De Nederlander begon Q3 met 1.27.472 en nam daarmee al een voorschot op pole-position. Verstappen zette de concurrentie onder aanvoering van teamgenoot Sergio Pérez op ruim drie tienden, al moesten de afsluitende runs natuurlijk nog volgen. Daarin ging Fernando Alonso zeer slim voor een slipstream, maar deed het niets meer af aan het resultaat helemaal vooraan. Verstappen behield een marge van drie tienden en mag daardoor zijn eerste F1-pole in Jeddah op het palmares bijschrijven.

De ronde van 2021 tot een goed einde gebracht

"Dit is een hele goede dag geweest. We hebben de auto van gisteren naar vandaag nog weer iets verder verbeterd en dat gaf mij meer vertrouwen om de snelle bochten aan te vallen", blikt Verstappen meteen na afloop van de kwalificatie terug. "Op dit circuit draait het allemaal om vertrouwen en het opzoeken van de limiet. Vandaag voelde ik me erg comfortabel in de auto en dan is het vrij krankzinnig hoe snel je hier door al die bochten kunt gaan."

Verstappen heeft daarmee zijn gram gehaald na de spraakmakende kwalificatieronde in 2021, die bij de laatste bocht in de muur eindigde. "Vandaag was ik erg blij met mijn eerste ronde in Q3. Het voelde een beetje aan zoals die kwalificatieronde in 2021, al ben ik de laatste bocht nu wel doorgekomen!", lacht de man met startnummer 1. "De kwalificatie ging in ieder geval heel erg goed en ik heb genoten. De auto voelde vandaag erg fijn aan."

Race pace Verstappen ook veelbelovend

Het belooft vanuit Red Bull-oogpunt veel goeds voor morgen, des te meer omdat de RB20 doorgaans nog beter is in de race. "In het verleden hebben we hier al meerdere gekke races gezien. Op deze baan kan veel gebeuren... Mensen zeggen normaal al snel 'het is een makkelijke eenstopper', maar zo werkt dat hier niet", houdt Verstappen nog een slag om de arm. Dat gezegd hebbende weet de WK-leider zelf ook dat hij donderdag de snelste long runs liet zien en dat het normaliter dus wel goed moet zitten. Of zoals hij dat afsluitend onder woorden brengt: "Met de race pace die we hebben, ben ik ervan overtuigd dat onze auto morgen ook goed zal werken."

Video: Max Verstappen pakt pole in Saudi-Arabië