Verstappen grapt na dominante zege: "Wilde graag van die dertien af"

Max Verstappen schonk Red Bull Racing zaterdag al de eerste pole-position op het thuiscircuit en was vastberaden om het karwei een dag later af te maken. De Nederlander vertrok vanaf de best denkbare startplek en kneep bij de start meteen naar binnen om Lewis Hamilton van het lijf te houden. Het bleek ruimschoots voldoende om de leiding te behouden en om de eerste stint te controleren. Verstappen wist de marge ook te behouden bij de gebruikelijke pitstops naar harde banden en vervolgens zijn vierde seizoenszege naar huis te rijden.

Zaterdag liet Verstappen nog optekenen dat 'easy wins' niet bestaan in de Formule 1, maar ook hij kan na afloop niet meer ontkennen dat dit wel aardig in de buurt komt. "Nou ja, je weet natuurlijk nooit hoe het afloopt. Maar ik voelde vanaf het begin al een goede balans in de auto. Eigenlijk kon ik de banden vanaf de start al managen", geeft Verstappen indirect toe dat er nog meer in het vat zat. "Aan het eind van de stint voelde het ook alsof ik nog wat van mijn banden over had. Zij [van Mercedes] kwamen iets eerder naar binnen en daar hebben we, maar op gereageerd. Daarna ging het er vooral om de rondetijden stabiel te houden. Eigenlijk werkte alles heel goed bij ons." Om daar voor de camera van Ziggo Sport nog aan toe te voegen: "Het was belangrijk om snel van die dertien [zeges] af te komen, want dat is natuurlijk het ongeluksgetal."

Dit alles leidt ertoe dat Verstappen achttien punten voor Lewis Hamilton staat in de WK-stand. Dat er volgende week - weliswaar met andere bandencompounds - nog een krachtmeting op de Red Bull Ring te wachten staat, belooft veel goeds voor het energiedrankenmerk. "Het ziet er goed uit ja, maar we moeten het volgende week nog wel een keer laten zien. Daarvoor zullen we bekijken wat er nóg beter kan, maar ik kijk er op zich wel naar uit." Het devies is voor Verstappen is eigenlijk heel simpel: het momentum vasthouden. "We moeten inderdaad blijven doen wat we nu ook hebben gedaan en hard blijven pushen. In dat geval ben ik er wel van overtuigd dat we [als team] goed werk kunnen leveren."

Video: Verstappen met de Red Bull-collega's op Schnitzeljagd in Oostenrijk