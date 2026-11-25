Formule 1 GP van Las Vegas
Max Verstappen grapt dat laatste zege als F1 GP van Las Vegas in 'Mario Kart' was
De Red Bull-coureur vergeleek de slipstreamgevechten op de Las Vegas Strip met Nintendo's racespel
Lydia Mee
Gepubliceerd: 25 nov 2026, 10:25
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Viervoudig Formule 1-kampioen Max Verstappen zegt dat de laatste keer dat hij een race als de Grand Prix van Las Vegas won, was toen hij Mario Kart speelde.
De Red Bull-coureur verzilverde de pole-position en pakte zijn 75e Grand Prix-zege, zijn derde in Las Vegas, in een race met 352 inhaalacties en 35 wisselingen aan de leiding.
Tijdens de persconferentie na afloop kreeg de Nederlander de vraag wanneer hij voor het laatst zo'n race had gewonnen. Eerst wilde hij daar liever geen antwoord op geven: "Ik kan dat waarschijnlijk beter niet zeggen. Echt niet. Ik kan me herinneren dat ik er zo een won toen ik Mario Kart speelde.
"Soms val je terug en krijg je slipstreams, en dan heb je zo'n inhaaleffect, weet je? Als je terugvalt, ga je altijd harder. Dat was dus de laatste keer dat ik zoiets voelde", zei hij.
De Red Bull-coureur raakte de leiding keer op keer kwijt, vooral aan Mercedes-coureur George Russell, en sloeg telkens terug. Hij wist de leiding wel terug te pakken, maar kon geen gat slaan en wegrijden bij de groep achter hem.
"Het was gewoon de combinatie van de slipstream en de inzet van de batterij. Als je binnen een seconde zit, heb je natuurlijk ook de overtake-modus, en die is hier krachtig. Dus ja, je kon niet wegrijden."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto door: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Gevraagd of hij had genoten van de race door de straten van Las Vegas, maakte Verstappen onderscheid tussen de coureur en de toeschouwer.
"Als ik er met mijn racehart naar kijk, nee. Als je het als show, als spektakel bekijkt, dan wel. Ik heb genoten van mijn tegenaanvallen en alles, maar ik kijk er liever met mijn racehart naar."
De race deed zijn hartslag nauwelijks oplopen. "Zelfs mijn hartslag… ik was totaal niet nerveus, want het voelde eigenlijk alsof ik daar gewoon aan het cruisen was. Gewoon proberen de batterij op het juiste moment te gebruiken of te verdedigen. Maar voor de show, als je er van buitenaf naar kijkt, waarschijnlijk wel, dan vind je het mooi."
Verstappen staat momenteel tweede in het kampioenschap bij de coureurs. Mercedes-rijder Kimi Antonelli veroverde de titel tijdens de Grand Prix van Mexico, maar de strijd om de tweede plaats loopt door tot in de aankomende Grand Prix van Qatar. Verstappen heeft 37 punten voorsprong op Lewis Hamilton, die derde staat. George Russell en Lando Norris staan respectievelijk vierde en vijfde, allebei met 264 punten.
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