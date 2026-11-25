Formule 1 GP van Las Vegas

Max Verstappen grapt dat laatste zege als F1 GP van Las Vegas in 'Mario Kart' was

De Red Bull-coureur vergeleek de slipstreamgevechten op de Las Vegas Strip met Nintendo's racespel

Lydia Mee

Gepubliceerd: 25 nov 2026, 10:25

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Viervoudig Formule 1-kampioen Max Verstappen zegt dat de laatste keer dat hij een race als de Grand Prix van Las Vegas won, was toen hij Mario Kart speelde.

De Red Bull-coureur verzilverde de pole-position en pakte zijn 75e Grand Prix-zege, zijn derde in Las Vegas, in een race met 352 inhaalacties en 35 wisselingen aan de leiding.

Tijdens de persconferentie na afloop kreeg de Nederlander de vraag wanneer hij voor het laatst zo'n race had gewonnen. Eerst wilde hij daar liever geen antwoord op geven: "Ik kan dat waarschijnlijk beter niet zeggen. Echt niet. Ik kan me herinneren dat ik er zo een won toen ik Mario Kart speelde.

"Soms val je terug en krijg je slipstreams, en dan heb je zo'n inhaaleffect, weet je? Als je terugvalt, ga je altijd harder. Dat was dus de laatste keer dat ik zoiets voelde", zei hij.

De Red Bull-coureur raakte de leiding keer op keer kwijt, vooral aan Mercedes-coureur George Russell, en sloeg telkens terug. Hij wist de leiding wel terug te pakken, maar kon geen gat slaan en wegrijden bij de groep achter hem.

"Het was gewoon de combinatie van de slipstream en de inzet van de batterij. Als je binnen een seconde zit, heb je natuurlijk ook de overtake-modus, en die is hier krachtig. Dus ja, je kon niet wegrijden."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Gevraagd of hij had genoten van de race door de straten van Las Vegas, maakte Verstappen onderscheid tussen de coureur en de toeschouwer.

"Als ik er met mijn racehart naar kijk, nee. Als je het als show, als spektakel bekijkt, dan wel. Ik heb genoten van mijn tegenaanvallen en alles, maar ik kijk er liever met mijn racehart naar."

De race deed zijn hartslag nauwelijks oplopen. "Zelfs mijn hartslag… ik was totaal niet nerveus, want het voelde eigenlijk alsof ik daar gewoon aan het cruisen was. Gewoon proberen de batterij op het juiste moment te gebruiken of te verdedigen. Maar voor de show, als je er van buitenaf naar kijkt, waarschijnlijk wel, dan vind je het mooi."

Verstappen staat momenteel tweede in het kampioenschap bij de coureurs. Mercedes-rijder Kimi Antonelli veroverde de titel tijdens de Grand Prix van Mexico, maar de strijd om de tweede plaats loopt door tot in de aankomende Grand Prix van Qatar. Verstappen heeft 37 punten voorsprong op Lewis Hamilton, die derde staat. George Russell en Lando Norris staan respectievelijk vierde en vijfde, allebei met 264 punten.

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Zes manieren waarop Marc Márquez Aprilia aftroefde in de strijd om de MotoGP-titel van 2026



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



30 min



Zes manieren waarop Marc Márquez Aprilia aftroefde in de strijd om de MotoGP-titel van 2026





Fernando Alonso: “We kunnen niet competitief zijn met de power unit die we hebben”



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



56 min



Fernando Alonso: “We kunnen niet competitief zijn met de power unit die we hebben”





Gigi Dall'Igna: ‘Marc Márquez is zonder twijfel de beste rijder in de geschiedenis’



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



3 u



Gigi Dall'Igna: ‘Marc Márquez is zonder twijfel de beste rijder in de geschiedenis’





Dit probleem kostte Pierre Gasly mogelijk de zege in de F1-GP van Las Vegas



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



5 u



Dit probleem kostte Pierre Gasly mogelijk de zege in de F1-GP van Las Vegas

Vorig artikel Fernando Alonso: “We kunnen niet competitief zijn met de power unit die we hebben”

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Lydia Mee





Max Verstappen wordt ambassadeur van Nederlandse technische groep VDK



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



10 d



Max Verstappen wordt ambassadeur van Nederlandse technische groep VDK





Leclerc verwijdert social media-apps om ‘dwaze’ geruchten rond Vasseur



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



Leclerc verwijdert social media-apps om ‘dwaze’ geruchten rond Vasseur





Laurent Mekies krijgt credits voor einde aan 'vloek' tweede Red Bull-zitje



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



Laurent Mekies krijgt credits voor einde aan 'vloek' tweede Red Bull-zitje

Meer van

Max Verstappen





Max Verstappen blijft liever thuis, maar vertrouwt op F1-garanties voor Midden-Oosten



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



1 d



Max Verstappen blijft liever thuis, maar vertrouwt op F1-garanties voor Midden-Oosten





Max Verstappen overweegt deelname aan 24 uur van Daytona in 2027



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



1 d



Max Verstappen overweegt deelname aan 24 uur van Daytona in 2027





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



22 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Red Bull Racing





Isack Hadjar gefrustreerd: wat gebeurde er echt op de Red Bull-teamradio in Las Vegas?



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



23 u



Isack Hadjar gefrustreerd: wat gebeurde er echt op de Red Bull-teamradio in Las Vegas?





Verbale strijd: wat doen Max Verstappen en George Russell als toegift?



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



2 d



Verbale strijd: wat doen Max Verstappen en George Russell als toegift?





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 m



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 19 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



22 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



23 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



25 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer