Ziggo Sport herhaalt zondag eerste F1-zege Verstappen

Komende zondag zou de Formule 1 voor het eerst te gast zijn in Hanoi voor de Vietnamese Grand Prix. Vanwege de uitbraak van het coronavirus gaat die race echter niet door, iets wat geldt voor de eerste acht Grands Prix van het seizoen 2020. Voor zendgemachtigde Ziggo Sport betekent dit dat er in ieder geval tot half juni geen Formule 1-races zijn om uit te zenden en dus wordt er een greep gedaan in het archief met oude races.

Via een poll op Twitter legde Ziggo Sport de fans voor welke historische race van Max Verstappen zij zondag op televisie willen zien. Met ruim 35 procent van de stemmen viel de keuze op de Grand Prix van Spanje van 2016. In die race reed Verstappen voor het eerst in de kleuren van Red Bull Racing en meteen legde hij beslag op de overwinning. De overige keuzes waren de Singaporese GP uit 2015, de Braziliaanse Grand Prix uit 2016 en de GP van Oostenrijk uit 2019.

De herhaling van de volledige Grand Prix van Spanje 2016 is zondag 5 april om 15.30 uur te zien op het open kanaal Ziggo Sport en betaalkanaal Ziggo Sport Select.