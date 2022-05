OTD: Max Verstappen herschrijft de geschiedenisboeken

Het gebeurt regelmatig dat geschiedenisboeken een herdruk moeten ondergaan, maar het komt maar zelden voor dat er in één keer complete pagina’s uitgerukt worden. Dat is precies wat er gebeurde toen Verstappen zijn entree maakte in de Formule 1.

De Nederlander maakte zijn officiële F1-debuut tijdens de vrije training voor de Grand Prix van Japan van 2014, slechts drie dagen na zijn zeventiende verjaardag. Sindsdien staat hij onder andere te boek als jongste racedeelnemer, jongste puntenwinnaar, jongste podiumganger, jongste raceleider en jongste deelnemer aan een GP-weekend. Hoewel Verstappen zelf niets om records geeft, is de belangrijkste vermelding echter wel die van jongste racewinnaar, vandaag precies zes jaar geleden.

Kvyat out, Verstappen in

Dat een Red Bull-auto races kon winnen was ook zes jaar geleden geen verrassing, maar dat dit zou gebeuren in de handen van een tiener in zijn debuutrace voor het Oostenrijkse team was dat wel. Bij Red Bull stond men begin 2016 in tweestrijd. Aan de ene kant hadden ze bij Toro Rosso goud in handen met Verstappen en aan de andere kant hadden ze bij Red Bull een hevig onder druk staande Daniil Kvyat.

De teamleiding kreeg tijdens de Grand Prix van Rusland het excuus om Kvyat te lozen en de rode loper uit te rollen voor Verstappen. De Rus reed in zijn thuisrace twee keer onbezonnen tegen Sebastian Vettel aan. Dit was eerder ook al gebeurd in China en dus was dit het ideale moment om Kvyat te vervangen door Verstappen.

Nauwelijks kennismakingstijd

Vier dagen na de Russische Grand Prix op 5 mei 2016 werd de ruil officieel bekendgemaakt. Verstappen zou tien dagen later al tijdens de Grand Prix van Spanje de nieuwe teamgenoot zijn van Daniel Ricciardo. Tien dagen dus voor de Nederlander om zich voor te bereiden op zijn debuut bij Red Bull.

Dat Verstappen geen koudwatervrees kende, bleek in de vrije trainingen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Verstappen gaf direct zijn visitekaartje af door op de vrijdag slechts twee tienden langzamer te zijn dan Ricciardo. En in de laatste training op de zaterdagochtend was de Nederlander zelfs sneller dan zijn meer ervaren collega. In de kwalificatie bleek dan weer dat Ricciardo niet had zitten slapen: hij versloeg Verstappen met vier tienden, maar beide Red Bull-tijden waren goed genoeg voor P3 en P4 op de startgrid, achter het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Nico Rosberg.

Verstappen zelf was verbaasd over zijn progressie en de soepele manier waarop hij binnen het team functioneerde. “Ik had niet verwacht dat ik me zo snel aan de auto zou aanpassen. Ik verwachtte echt niet dat ik op de tweede rij zou staan, dat is positief. We staan vlakbij het podium en ik hoop dat we morgen in de race onze posities kunnen behouden.”

De race en de rust

Verstappen deed de volgende dag meer dan dat. Hij kwam redelijk weg bij de start, maar moest in de eerste bocht Sebastian Vettel voorbij laten. Verstappen sloeg meteen terug in bocht 3 en lag alweer vierde toen één incident de hele race omdraaide. De dominante Mercedessen van Hamilton en Rosberg waren vanaf kop vertrokken en verwikkeld in een hevig gevecht. Ze botsten in bocht 4, schoven van de baan en kwamen tot stilstand in de grindbak. Wat volgde was een safety car met vlak daar achter Ricciardo, gevolgd door Verstappen.

Nadat de safety car was vertrokken leek het er op dat Ricciardo de leiding van de wedstrijd simpel in handen kon houden en eenvoudig naar een overwinning zou rijden, maar Verstappen bleef opmerkelijk eenvoudig in het spoor van de Australiër. Daar achter waren de Ferrari's van Vettel en Kimi Raikkonen derde en vierde.

Na de eerste ronde van pitstops was de racevolgorde hetzelfde met dat verschil dat de Ferrari’s iets dichterbij waren gekomen. De tactische keuzes bij de tweede serie pitstops zouden de doorslag geven. Als eerste kwam Ricciardo naar binnen voor een set softs, een ronde later gevolgd door Vettel die ook voor softs koos. Verstappen lag nu – voor het eerst in zijn carrière – aan de leiding van een Formule 1-race, met achter zich Raikkonen.

De Nederlander en Fin reden nog enkele ronden verder en kozen bij hun tweede stops voor mediums. De leiding was nu weer in handen van Ricciardo met op de tweede plaats Vettel, maar hun softe compounds bleken niet te werken en dus moesten ze beiden voor een derde keer naar binnen.

Hierdoor kwam Verstappen opnieuw in leidende positie en dit keer weigerde hij deze af te staan, ondanks slijtende banden en een aandringende Raikkonen. Na 1 uur, 41 minuten en 40 seconden ging de Nederlander als jongste deelnemer ooit als eerste over de finish van een Formule 1-race.

Na afloop zei teambaas Christian Horner over de prestatie van zijn pupil. “Het belangrijkste aspect van zijn zege was zijn kalmte. Vijf rondes voor het einde van de race werden we allemaal bloednerveus omdat zijn banden er aan gingen. Maar er was geen opwinding in zijn stem, geen paniek, geen spanning. Het was een coureur die compleet in controle was.”

De geschiedenisboeken

Dat koele karakter heeft Verstappen sindsdien aan nog eens 22 overwinningen geholpen, maar die allereerste blijft speciaal. Vooral omdat die in de geschiedenisboeken staat: Verstappen was slechts 18 jaar en 228 dagen oud toen hij in Spanje won en dat record zal waarschijnlijk nooit meer worden verbeterd. Sinds het F1-debuut van Verstappen op 17-jarige leeftijd heeft de Formule 1 namelijk een minimumleeftijd van 18 jaar aangenomen voor coureurs. Alleen als een winnend team een coureur van precies 18 jaar oud aanneemt zou die eventueel nog kans maken om binnen 228 dagen het record af te pakken.

