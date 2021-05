Max Verstappen begon als derde aan de wedstrijd in Portimao en kwam tweede te liggen nadat hij bij de herstart na een vroege safety car Lewis Hamilton verschalkte. De Brit heroverde zijn plek een paar ronden later, maar Verstappen zou alsnog tweede worden door bij de pitstops met Valtteri Bottas af te rekenen. De Fin kwam na zijn bandenwissel vlak voor de Nederlander terug op het circuit, maar kon de Red Bull op koude banden slechts een paar bochten achter zich houden.

“Ik ben tevreden”, zei Verstappen tegenover onder andere Motorsport.com Nederland. “Ik heb gedaan wat ik kon. De start was niet echt heel geweldig, dus op dat moment kon ik niet zoveel doen. Maar ik had wel een goede herstart. Het was een goed gevecht met Lewis bij de eerste bocht.” Met een glimlach: “Ik slaagde er ook nog in om de auto op de kerb te houden, dus ik hoefde de plek niet terug te geven zoals in Bahrein!”

“Daarna was het heel close tussen ons drie. Ik probeerde Valtteri aan te vallen, maar wist de hele tijd niet dichtbij genoeg te komen in de laatste twee bochten voor het opkomen van het rechte stuk. Doordat ik aan het pushen was, had ik een klein momentje. Ik verloor daar niet zo heel veel mee. Maar Lewis zat al super dicht achter me en kreeg me te pakken bij de eerste bocht. Vervolgens begon Lewis aan te dringen bij Valtteri en kon ik niet dicht genoeg bij Lewis in de buurt blijven om ook DRS te hebben. Maar het was close en ik probeerde de druk erop te houden. Nadat Lewis Valtteri voorbij was, zat ik wel ik weet niet hoe lang in de DRS-afstand van Valtteri. Dat was ongelofelijk!” Verstappen heeft zich goed vermaakt: “We waren misschien niet de hele tijd volgas tegen elkaar het racen, maar we waren tenminste niet de hele tijd banden aan het sparen. We zijn alsnog tweede geworden hier en daar ben ik redelijk tevreden mee. Ik had na de pitstop ook nog een goed gevecht met Valtteri. Het was erg close bij de vierde bocht, omdat ik daar iets naar buiten gleed. Het was alles bij elkaar een degelijke wedstrijd.”

Verstappen vindt het lastig te beoordelen op welke punten Red Bull nog precies tekort komt ten opzichte van Mercedes. “Dat is lastig te zeggen als je zo dicht bij elkaar zit, ook omdat je dan sowieso wat downforce verliest”, aldus Verstappen, die daarmee doelt op de vuile lucht die de huidige Formule 1-auto’s creëren. “Maar we zijn het hele weekend niet echt tevreden geweest over de grip en de auto in het algemeen. Vorig jaar hadden we hier een moeilijk weekend en het lijkt nog steeds niet geweldig voor ons te zijn hier. Dat maakt het ook lastig om er iets over te zeggen. Ik wacht liever nog even op Barcelona om te zien hoe we ons vanaf het begin van het seizoen ontwikkeld hebben, want dit was een vreemd weekend voor ons als het gaat om grip.” Volgens Verstappen is er hoe dan ook werk aan de winkel: “We moeten ons duidelijk nog verbeteren, want we moeten op elk circuit en onder alle omstandigheden snel kunnen zijn.”

Acht punten

Na drie races bedraagt het verschil tussen Hamilton en Verstappen acht WK-punten. “We zitten er dichtbij, maar ik had er graag nog dichterbij gestaan”, liet Verstappen weten over de situatie in het kampioenschap. “Het seizoen duurt echter nog lang. We kunnen ons geen uitvalbeurten en domme fouten veroorloven, dus we moeten doorgaan met waar we mee bezig zijn.” Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg merkte na de race op dat Verstappen nu een beter idee begint te krijgen van hoe goed Hamilton werkelijk is. Geconfronteerd met die opmerking, reageerde Verstappen droogjes: “Ik heb Nico niet nodig om te beseffen hoe goed Lewis is. Ik weet dat hij heel goed is, anders win je niet zo veel kampioenschappen.”