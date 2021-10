Verstappen: "Eigenlijk een vervelende race, maar wel blij met P2"

Mercedes bleek op het circuit van Istanbul Park een klasse apart. Het was te zien aan de wijze waarop Valtteri Bottas de race controleerde en ook aan de manier waarop Lewis Hamilton naar voren reed. De Brit leek keurig achter Verstappen aan te sluiten als derde, maar zag nota bene zijn eigen team roet in het eten gooien. Een late en tamelijk onnozele stop wierp hem terug tot P5, waardoor Verstappen nu een voorsprong van zes punten in het WK koestert.

Voor Verstappen zelf draaide de Turkse GP uit op een weinig enerverende middag. Gevraagd wat het lastigste van de hele race was, grapte de Limburger namelijk: "Om wakker te blijven!" De Red Bull-coureur wist meteen dat winst te hoog gegrepen was, waardoor het een kwestie van consolideren bleek. "Het was niet heel makkelijk vandaag, omdat de baan toch nog wel verraderlijk was. We moesten de banden de hele race managen en konden geen moment echt pushen. Daarbij moet ik zeggen dat Valtteri iets meer pace had en dat hij de banden ook nog beter kon managen." Die combinatie toont al aan dat Mercedes simpelweg superieur was.

'Een erg goed seizoen tot nu toe'

"Maar al met al ben ik blij met deze tweede plek. Het is in deze omstandigheden heel makkelijk om een fout te maken en om nog veel meer te verliezen." Dat laatste geldt eigenlijk nog meer in tactisch opzicht dan voor de man achter het stuur. Verstappen legt namelijk uit dat hij het mes geen moment echt tussen de tanden heeft gehad in Turkije. "Het draaide vandaag allemaal om bandenmanagement. We moesten gewoon een bepaald aantal ronden afwerken om een éénstopper te kunnen doen en dus was het geen moment echt volle bak. Het was eigenlijk een beetje een vervelende race, we hebben geen ronde volgas gereden."

Veel belangrijker dan de amusementswaarde is echter de WK-stand voor Verstappen. Met nog zes races voor de boeg heeft hij evenzoveel punten voorgift op Hamilton. "Het is dit hele jaar al close en ik weet zeker dat het in Austin ook weer een mooi gevecht met Mercedes wordt", duidt hij op de eerstvolgende Grand Prix. "We moeten gewoon blijven pushen, dingen blijven verbeteren en dan zien we vanzelf waar we aan het eind van de rit uitkomen. Het seizoen is tot nu toe in ieder geval heel goed verlopen", sluit de nieuwe WK-leider positief af.

