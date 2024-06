Max Verstappen: "McLaren enorm snel, start heeft mijn race bepaald"

Nadat Lando Norris hem zaterdag met slechts 0.020 seconde marge van pole-position had gehouden, moest Max Verstappen zondag in Barcelona vanaf P2 komen. Na afloop van de kwalificatie liet hij noteren dat Red Bull al weken 'wat snelheid tekortkomt' en meer updates nodig heeft om op de langere termijn 'te kunnen blijven winnen'. Verstappen denkt met zijn woorden vooral aan de rest van het seizoen, aangezien de uitgangspositie in Spanje nog altijd wel goed was. Die positie werd letterlijk versterkt toen hij Norris bij de start wist te pakken en in ronde 3 ook George Russell - die met een raketstart even de kop had gepakt - te grazen nam. Het gaf Verstappen het initiatief, al ontvouwde zich nadien een zeer interessante, tactische strijd. Verstappen ruilde zijn softs aan het eind van ronde 18 in voor mediums, waarna Norris doorreed.

Toen de McLaren-coureur ook eenmaal zijn eerste stop had gemaakt, keek hij weliswaar tegen 11.3 seconden achterstand aan, maar probeerde hij het bandenvoordeel uit te buiten. Het leidde fraaie inhaalacties in - onder meer op Russell - die Norris weer op de tweede plek achter Verstappen brachten en maakte de tweede helft van de race waar veel F1-volgers al langer op wachten: een directe strijd op race pace tussen Red Bull en McLaren. Bij de tweede ronde pitstops ging Verstappen opnieuw eerder naar binnen dan Norris, waarna de Brit andermaal aanzette om het gat te dichten. "Je kunt vanaf nu ook pushen tot het einde, Lando spaart zijn banden niet", kreeg de drievoudig wereldkampioen te horen.

Openingsfase cruciaal om 'buffer op te bouwen'

Het bleek genoeg om Norris af te houden en F1-zege nummer 61 te pakken, al concludeerde Verstappen via de boordradio al dat Red Bull vandaag niet de snelste auto had. "De start heeft onze race bepaald. Ik greep de leiding na twee ronden en dat heeft mij een buffer gegeven in de eerste stint, waarin ik een gaatje kon trekken. Daarna moesten we vooral verdedigend rijden. Lando en McLaren waren vandaag erg snel en ook goed qua bandenslijtage. Met name in de laatste paar ronden van een stint waren ze steeds enorm snel. Zelf hebben we alles goed gedaan. We hadden een vrij agressieve strategie en ondanks dat het close was aan het einde, heeft dat zich uiteindelijk uitbetaald. Ik ben enorm blij om hier te winnen."

De openingsfase is dus doorslaggevend geweest. "Ik moest een beetje rallyrijden op het rechte stuk en door het gras", lacht Verstappen om de startfase met Norris. "Daardoor verloor ik wat momentum, maar ik was vastberaden om de leiding snel over te nemen. Toen ik de eerste plek eenmaal te pakken had, kon ik iets beter op mijn banden letten." Gevraagd of die twee acties - de start en het inhalen van Russell - broodnodig zijn geweest, luidt zijn antwoord: "Zoals het nu uitziet, absoluut. Daarna probeerde ik de banden vooral zo goed mogelijk te managen. De banden worden met al deze snelle banden nogal warm, waardoor je hier altijd veel glijdt. Daardoor was het vooral een race die om bandenmanagement draaide."