Verstappen na GP Singapore: "Een raceweekend om snel te vergeten"

Normaliter had Max Verstappen de race onder het kunstlicht vanaf pole-position moeten aanvangen. Zijn twee vliegende ronden aan het eind van Q3 waren allebei goed genoeg voor P1, ware het niet dat Red Bull tweemaal ingreep via de boordradio. Verstappen liep pole mis en moest als achtste plaatsnemen op de grid. Dat gebeurde trouwens na uitstel en een momentje op weg naar de grid waarbij Verstappen zich verremde, al was dat om de limiet op te zoeken voor de openingsronde.

In die eerste ronde ging het allesbehalve volgens plan. Verstappen kwam slecht weg, stak de eerste bocht af om erger te voorkomen en vond zichzelf terug op P12. Het betekende werk aan de winkel, dat begon met een fel gevecht en licht contact met Kevin Magnussen. De wereldkampioen wist zich terug te knokken naar P5 en zat na de tweede safety car achter Lando Norris. Meteen na de herstart zette hij de aanval in, maar die bleek te opportunistisch. Verstappen vergaloppeerde zich, moest naar binnen en kon opnieuw beginnen. Een nieuwe inhaalrace zou hem P7 brengen, waardoor hij 'slechts' zes WK-punten meeneemt uit Singapore.

"Dit is natuurlijk niet wat je wilt", begint Verstappen zijn terugblik voor de camera van Viaplay. "De auto kwam in anti-stall bij de start en dat was natuurlijk al een heel slecht begin. Daarna probeerde ik wel een paar auto's in te halen, maar op dit circuit is het gewoon super lastig. Op een gegeven moment zaten we wel weer in een redelijke positie en toen wilde ik Lando inhalen op slicks, maar zodra ik naast hem kwam en remde bottomde de auto uit. De auto raakte de grond en ik kwam met de voorwielen van de grond. Daardoor blokkeerden de wielen toen ze het asfalt weer raakten en ging ik vol rechtdoor. Ik had grote flat-spots op mijn banden en moest daardoor weer naar binnen."

De inhaaljacht kon daardoor opnieuw beginnen, al was Verstappen naar eigen zeggen ook zonder die fout niet op het podium geëindigd. "Andere banden erop en uiteindelijk nog wel terug naar de punten gereden, maar dit is natuurlijk niet wat je wilt. Er had sowieso niet meer ingezeten dan de vierde plek. De softs waren in het begin nog wel oké, maar ik zat de hele tijd in verkeer en dat helpt natuurlijk ook niet." De conclusie van het weekend is dan ook een vrij simpele voor Verstappen: "Het begon al met die fout van gisteren. Daardoor zet je jezelf midden in het gedrang en als je dan ook nog eens een slechte start hebt... Tja, dan lijkt het alsof alles op een gegeven moment tegen zit. Het is beter om deze race te vergeten en snel door te gaan naar Japan."

Video: Het moment waarop Verstappen rechtdoor schiet