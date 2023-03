Max Verstappen nog WK-leider na snelste ronde: "Goed teruggevochten"

Max Verstappen toonde zich tot en met zaterdagmiddag afgetekend de snelste man door de straten van Jeddah, maar mocht zondag niet plaatsnemen op de startplek die daar normaliter bij hoort. De Limburger liep pole mis door een kapotte aandrijfas en moest vanaf P15 komen in de tweede race van het jaar. Hij zou dat doen met de versnellingsbak uit Bahrein, die door Red Bull weer in de RB19 is geplaatst. Op voorhand hield de concurrentie rekening met een inhaaljacht van de wereldkampioen, die zelf benadrukte dat hij de eerste rondjes zonder kleerscheuren moest overleven.

Bij de start was dat terug te zien, aangezien Verstappen het zo voorzichtig mogelijk aanpakte. De Nederlander bleef uit de mêlee en kwam na één omloop als dertiende door. Hij bouwde de race rustig op en mikte meermaals pas op een inhaalactie met DRS op start-finish - hetgeen onder meer bleek toen hij eerder remde dan Charles Leclerc voor de laatste bocht om er niet te vroeg voorbij te gaan. De safety car bracht hem weer helemaal vooraan de debatten, waarna de Grand Prix van Saudi-Arabië zou uitdraaien op een nieuw Red Bull-feestje.

Op weg naar dat feestje klaagden beide coureurs nog wel over de techniek. Sergio Perez toonde zich niet helemaal tevreden over het rempedaal en Verstappen sprak van een vreemd gevoel door de aandrijfas. "Er is iets met de aandrijfas. Ik hoor ook rare geluiden op hoge snelheid", liet de wereldkampioen weten. Red Bull keek tijdens de wedstrijd naar het vermeende euvel, al kon Verstappen de race wel gewoon voltooien. Hij moest de zege aan Perez laten, maar heeft de schade vanaf P15 maximaal beperkt gehouden, zo luidt ook zijn eigen conclusie na afloop.

Punt voor de snelste raceronde

"Het was niet makkelijk om door het veld heen te komen vandaag. Ik probeerde de anderen in de eerste sector wel te volgen, maar het was daar veel glijden met de auto. Toen ik ze uiteindelijk één voor één kon passeren, kwam ik alsnog in een goed ritme. Ik ben blij om op het podium te staan", laat Verstappen in een eerste reactie weten. De man met startnummer één voegt toe dat het vreemde gevoel door de aandrijfas hem wel tot het einde parten heeft gespeeld: "Tot de finish inderdaad, maar ik lag tweede en gelukkig hadden we best een groot gat naar achteren. Op een gegeven moment hebben we maar besloten om genoegen te nemen met die tweede plek. Het is alsnog een mooie inhaalrace geweest en een goed herstel na gisteren."

Het ongemak weerhield Verstappen er in ieder geval niet van om in de slotronde nog eens goed aan te zetten voor een extra WK-punt. De snelste raceronde is het gevolg gebleken en maakt dat Verstappen nog altijd leider in het kampioenschap is met één punt voorsprong op zijn teamgenoot. "Ik heb aan het eind nog een poging gedaan, ja, en gelukkig kwam het allemaal goed samen." Perez bleek enigszins verbaasd door de snelste ronde van Verstappen en vroeg achter het podium aan de wereldkampioen: "Is er niet aan jou gevraagd om het tempo omlaag te brengen?" Verstappen reageerde bevestigend met de boordradio's over rondjes 1.33.0, maar voegde toe dat hij zelf had geïnformeerd naar de snelste ronde en daar in de slotronde nog eens goed voor is gaan zitten. Bij Viaplay vat de Nederlander het scherp samen: "Luister, ik had al een klotedag gisteren, als je dan tweede ligt wil je ook dat extra puntje pakken."

