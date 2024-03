Max Verstappen domineert in Jeddah: "Fantastisch weekend voor het team"

Te midden van alle tumult binnen Red Bull Racing wist Max Verstappen zijn auto vrijdagavond al gewoon naar pole te sturen in Jeddah. Of zoals de wereldkampioen zelf tegen de Nederlandse pers zei: "Dat heb ik eigenlijk altijd al gehad. Als ik mijn helm op doe, dan kan ik me vrij goed afsluiten van alle andere dingen." Het leverde Verstappen zijn eerste pole-position in Saudi-Arabië op, nummer 34 uit zijn Formule 1-carrière en logischerwijs de beste startplek voor zaterdag.

Bij de start kwam Verstappen prima van zijn plek en wist hij de leiding te behouden. In zijn spiegels zag hij hoe teamgenoot Sergio Pérez de tweede stek leek over te nemen van Charles Leclerc, maar ook hoe de Ferrari-coureur lovenswaardig standhield aan de buitenkant. Niet veel later zou de Mexicaan alsnog toeslaan, al was Verstappen toen al bezig met het controleren van de stint. De wereldkampioen leek opnieuw een eenzame race tegemoet te gaan, al veranderde dat nog even door een crash van Lance Stroll. De safety car die volgde greep Red Bull aan voor een dubbele pitstop, al besloot onder meer Lando Norris dat niet te doen. Verstappen moest de Brit op de baan passeren, maar kende daar met behulp van DRS weinig moeite mee.

Negentien van de laatste twintig Grands Prix gewonnen

Het heeft nadien alsnog een dominante en probleemloze avond ingeluid voor Verstappen, die zijn naaste belager Pérez (inclusief tijdstraf) op dertien seconden heeft gezet. Het betekent dat Verstappen niet alleen de eerste twee races van 2024 heeft gewonnen, maar ook dat hij maar liefst negentien van de voorbije twintig Grands Prix op zijn naam heeft geschreven. "Het is al met al een fantastisch weekend voor het team geweest, al voelde ik me in de auto zelf ook erg goed deze dagen. Tijdens de race was dat ook het geval, al was die laatste stint wel iets langer dan dat we graag hadden gewild. Maar goed, met die vroege safety car moest je eigenlijk wel voor deze strategie gaan", blikt Verstappen meteen na afloop van de race terug.

"In de laatste ronden werd het een beetje glibberen en glijden, doordat de banden koud werden en ik met achterblijvers te maken kreeg. Maar de snelheid bleef goed en we konden het gat managen, dus uiteindelijk ben ik zeer tevreden." Er was ogenschijnlijk geen vuiltje aan de lucht voor de WK-leider, al onderstreept hij wel dat de lange stint het uitdagender heeft gemaakt op het Jeddah Corniche Circuit. "Absoluut. Normaal gesproken wil je niet zo'n lange stint op deze banden doen, maar we moesten wel. Als de banden net uit het juiste window vallen, dan wordt het met alle snelle bochten hier net wat lastiger." Lastig is ook het woord dat bij de fysieke uitdaging van Jeddah hoort, en dan met name bij de nek, zoals Leclerc al aangaf. "Dat komt ook doordat deze race vroeg in het seizoen plaatsvindt en doordat dit circuit tegen de klok ingaat", voegt Verstappen toe. "Door die snelle bochten krijg je steeds veel G-krachten op de nek, maar het is allemaal erg goed verlopen."

Video: Max Verstappen domineert ook de tweede race van het F1-seizoen 2024