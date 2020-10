Verstappen maximaliseert met P3: "Het resultaat dat we verdienen"

Verstappen mocht ook als derde vertrekken op het fraaie circuit in de Algarve. De Nederlander stond aan de schone kant van de grid en hoopte Valtteri Bottas - die vanaf de vuile kant van de startopstelling moest vertrekken - te verschalken. Dit lukte ook bij de initiële start, al werd het daarna al rap chaotisch in het gedrang. Verstappen kwam in aanraking met de Racing Point van Sergio Perez en verloor gevoelig terrein in zeer verraderlijke omstandigheden.

"Er was gewoon erg weinig grip. Ik probeerde vooral uit de problemen te blijven. Ik raakte Sergio natuurlijk wel, maar hij gaf mij niet genoeg ruimte en elimineerde eigenlijk zichzelf. Het regende ook een beetje, waardoor ik de auto vooral op het asfalt probeerde te houden", zo blikt Verstappen na afloop terug op die hectische openingsfase. "Toen alles weer een beetje tot rust was gekomen, kon ik de McLaren-auto's weer inhalen. Zij hadden in die eerste ronden erg veel grip, ik weet eigenlijk niet goed hoe dat kon."

Nadat de eerste rookwolken van een fraaie openingsfase waren opgetrokken, vond Verstappen zichzelf dus 'gewoon' weer op P3 achter beide Mercedessen. Gelijke tred houden met de zwartgemaakte Zilverpijlen bleek teveel gevraagd in Portimao, des te meer doordat de Limburger klaagde over de slijtage van zijn zachte banden. "Ik heb vooral mijn eigen race gereden. Toen we eenmaal op de mediums stonden, hadden we een beter tempo te pakken. Maar toen was het gat natuurlijk al geslagen [door Mercedes]. Daardoor kon ik niet veel meer uitrichten."

Was Verstappen met de kennis van nu dan liever op gele sloffen gestart? "De medium was vandaag wel de beste band volgens mij. Maar uiteindelijk had een andere keuze ook weinig verschil gemaakt. Dan had ik aan het eind van de race net als Mercedes naar die langzamere harde band gemoeten, waardoor ik alsnog tijd had verloren." De conclusie luidt dan ook dat Verstappen in 'de achtbaan van de Algarve' heeft gemaximaliseerd met P3. Of zoals de negenvoudig Grand Prix-winnaar het zelf samenvat: "Dit is het resultaat dat we verdienen."

