Max Verstappen is dit Formule 1-seizoen prima uit de startblokken gekomen en kan in Portugal de eerste Nederlander worden die het wereldkampioenschap aanvoert. Een bijzondere statistiek, maar niet eentje waar Verstappen warm of koud van wordt. "Het is nog een lang seizoen hè, dus het maakt eigenlijk niet bijzonder veel uit hoe het nu precies staat. Maar we proberen het natuurlijk wel altijd goed voor elkaar te hebben." Dit antwoord vat eigenlijk perfect samen hoe Verstappen in de wedstrijd zit: ja, Red Bull staat er goed voor, maar nee, daar moeten we nog geen verstrekkende conclusies aan verbinden.

Iets andere aanpak door kans op titelstrijd

Op vragen in de persconferentie over een mogelijke titelstrijd, blijft het antwoord dan ook onveranderd: "Het seizoen is nog erg lang, dus ik wil daar niet al te veel over nadenken. Ik wil het ieder weekend gewoon zo goed mogelijk doen en zo min mogelijk fouten maken." Dat laatste is wel een mindset die Verstappen dit jaar meer heeft dan voorheen. "Je moet de momenten iets beter kiezen, ja. In vorige jaren hadden we een auto waarmee we races konden winnen, maar waarmee we niet in de titelstrijd zaten. In die gevallen namen we meer risico. Maar als je vaker competitief bent, dan verandert de aanpak wel wat. Dan kun je het jezelf niet permitteren om punten te verliezen als het even niet loopt. Ook al loopt het een keer niet zoals gewenst, dan moeten we alsnog veel punten scoren."

Voor dit weekend is er op zich wel reden tot optimisme. Red Bull heeft updates meegenomen naar de Algarve, al kan Verstappen daar niet echt over uitweiden. "Ik kan er niet al te veel over zeggen, maar we hopen natuurlijk weer wat sneller te gaan", aldus Verstappen in gesprek met de Nederlandse pers. "Alles gaat tot dusver goed, maar dit is een heel ander circuit. Dat we competitief zijn geweest op de vorige circuits, betekent niet dat het hier ook automatisch perfect gaat. De afstelling moet nog altijd kloppen. Zeker doordat het zo dicht bij elkaar zit, met Mercedes erbij. We moeten er allebei het beste uit halen om de ander te kunnen verslaan."

Geen onnodige druk creëren: "Hypen heeft geen zin"

Een patroon – bijvoorbeeld dat Red Bull sneller is over één ronde maar dat Mercedes beter met de banden omgaat – ziet hij nog niet. "Het is lastig om nu al een patroon te zien, het is nog zo vroeg in het seizoen en het hangt ook af van het circuit waarop we rijden. Het enige wat ik tot nu toe kan concluderen is dat we erg dicht bij elkaar zitten." En ook daarvoor geldt weer: Parijs – of in dit geval Abu Dhabi – is nog ver. Verstappen blijft bovenal met beide benen op de grond staan. "Dromen levert niks op, ik ben dan liever reëel. Ik focus me op het raceweekend dat voor ons ligt. En natuurlijk ben ik niet dom, ik weet ook heus wel dat je in zo'n spannende titelstrijd geen fouten kunt maken. Maar ik wil geen onnodige druk op mensen in het team leggen. We weten wat we moeten doen, maar het heeft geen zin om dat steeds te bespreken. Ik heb de focus liever op dit weekend in plaats van dingen alvast te gaan hypen."