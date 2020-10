Verstappen kan leven met P3: "Geeft ons opties voor de race"

De beslissende tijdstraining liet een half uur langer op zich wachten dan gepland door een losgekomen drainagerooster. Toen de lichten aan het eind van de pitlane alsnog op groen sprongen, wachtte er in het beste geval een gevecht tussen de Mercedessen en diens voornaamste uitdager Verstappen. De Nederlander sloot in het eerste bedrijf met een miniem verschil aan op P2 en koos in Q2 in tegenstelling tot de zwartgemaakte Zilverpijlen voor twee runs op softs. Verstappen zal zodoende ook op de rode band vertrekken.

In het beslissende deel van de kwalificatie deed Verstappen weer het omgekeerde van Mercedes qua rubber. Waar Lewis Hamilton en Valtteri Bottas de eerste startrij wisten te pakken op mediums, gaf Verstappen op sofs 0.252 toe. Het bleek goed voor de inmiddels gebruikelijke P3, al leek er nog even meer in te zitten. "Het is dit hele weekend al lastig om de banden goed aan de praat te krijgen op dit nieuwe asfalt, dat is en blijft toch een beetje een hindernis. Maar ik ben best tevreden met Q3, mijn ronde was op zich gewoon goed", zo concludeert Verstappen meteen na afloop.

"Het was tijdens die ronde ook nog steeds lastig met de banden, maar goed: een derde plek en niet zo heel ver achter Mercedes, dat biedt voldoende opties voor morgen. Hopelijk kunnen we in de buurt blijven." Dat laatste leidt natuurlijk tot de hamvraag: kan Verstappen Mercedes het vuur echt na aan de schenen leggen of wellicht al profiteren van het feit dat hij - in tegenstelling tot Bottas - vanaf de schone kant van de grid mag vertrekken? "Ja, maar die eerste bocht is niet echt een plek om zomaar aan de binnenkant ernaast te duiken", aldus Verstappen die vervolgens wordt herinnerd aan zijn moment met Lance Stroll in de tweede vrije training. "Maar dat was toen ook niet de intentie natuurlijk. De start wordt morgen wel belangrijk, maar verder hebben we niet echt veel informatie over hoe de banden het op dit circuit volhouden. We moeten de race maar gewoon zo goed mogelijk ingaan en dan kijken wat er mogelijk is."

