Verstappen klaar voor verkort seizoen: 'Verander niet van aanpak'

Ook Verstappen is alvast helemaal klaar voor de langverwachte seizoensouverture. "Ik heb het erg gemist, ja", erkent Verstappen tijdens de persconferentie van de FIA. "Je probeert het wel goed te maken in de simulator, maar dat kan snel saai worden."

Er staan voorlopig acht races op de vertimmerde kalender, waaraan nog een aantal races in de herfst aan zullen worden toegevoegd. Het vooropgestelde aantal van 22 races zal de Formule 1 niet halen, en dus lijkt elke opgave extra hard aan te zullen komen in de eindafrekening. Verstappen zegt het geweer niet van schouder te zullen veranderen tijdens dit onuitgegeven seizoen. "Dat verandert voor mij niets. Je wil sowieso nooit opgeven, of het nu acht of 15 of 22 races zijn", beantwoordt de Nederlander een vraag van Motorsport.com. "Als je een fout maakt, is dat kostbaar. Je wil het best mogelijke resultaat behalen zonder gekke risico's te nemen."

Verstappen won de voorbije twee races op de fraaie Red Bull Ring, het thuiscircuit van zijn broodheer. Een dubbel openingssalvo in Spielberg zou dus de ideale kans kunnen zijn voor de Nederlander om meteen uit te halen en het verkapte seizoen 2020 voortvarend te beginnen.

Zou, want als teams eind februari na de wintertests in Barcelona niet helemaal zeker waren van hun stuk, dan zijn ze dat nu, vier maanden later, al helemaal niet. "Wat er hier de laatste jaren is gebeurd is geweldig, maar dat wil zeggen dat ik naar hier kom en denk dat we wel even zullen winnen", blijft de Limburger realistisch. "Elk jaar is anders, er zijn geen garanties."

Tijdens de coronacrisis lagen de fabrieken een lange tijd stil, maar voor die verplichte shutdown hadden de meeste teams al nieuwe onderdelen getekend voor de eerste races. Zo verscheen de Red Bull RB16 met enkele nieuwigheden op de filmdag van het team en kondigde ook Mercedes aan nieuwe onderdelen te zullen gebruiken vergeleken met de wintertest. Allen Ferrari komt met dezelfde configuratie aan de start als in Melbourne, omdat het inzag dat het op aerodynamisch vlak de plank mis heeft geslagen.

Door de malaise bij Ferrari lijken Verstappen en Red Bull dus vooral naar Mercedes te moeten kijken. Of Red Bull er nu beter voorstaat dan in Melbourne? Dat is ook voor Verstappen een vraagteken. "Het is altijd moeilijk om die vraag te beantwoorden. We hebben alleen maar de wintertest gedaan, waar ook altijd nog een klein vraagteken achter staat."

"Ik denk wel dat we er goed voor staan. We hebben al nieuwe onderdelen en upgrades aan de motor kunnen meebrengen, wat een goede start is. Dat zijn dingen die al gepland waren, maar na die onderbreking van vier maanden is het goed om die mee te kunnen brengen. Ik kijk ernaar uit om erachter te komen waar we staan."

Met medewerking van Ronald Vording

Lees ook: Verstappen ziet zichzelf niet als favoriet voor GP van Oostenrijk

VIDEO: Het nieuwe normaal in de Formule 1