Max Verstappen: Ferrari mijlenver voor, niet allemaal met set-up recht te zetten

Na de spannende slotfase in Imola staat de Formule 1-teams en coureurs dit weekend een hele andere uitdaging te wachten in de smalle straten van Monaco. Max Verstappen noemde de race door het prinsdom tijdens de mediadag de 'eerste echte test' voor Red Bull op dit type circuit, des te meer omdat hij het aanvallen van de kerbstones, het nemen van de hobbels en de snelheid in langzame bochten vorig jaar de belangrijke verbeterpunten heeft genoemd. Tijdens de eerste training moest Verstappen genoegen nemen met P11, waarna Helmut Marko liet noteren dat de auto nog te onrustig oogde.

Aan het begin van de tweede training kwam de WK-leider op de harde band naar buiten, waar onder meer Mercedes en Ferrari voor mediums kozen. Verstappen noteerde redelijk competitieve tijden op de banden met een witte markering, maar toonde zich via de boordradio niet tevreden. "Ik spring over het circuit als een kangoeroe, het is ongelooflijk. Ik krijg het zelfs hoofdpijn van." De Limburger zou niet veel later de vangrails raken bij het uitkomen van Mirabeau en de pitstraat opzoeken. Veel oponthoud was er na dat moment niet, al was dat oponthoud er wel toen Yuki Tsunoda Verstappen nogal opzichtig in de weg reed bij Rascasse. Het leverde een handgebaar van de regerend wereldkampioen op, maar de stewards achtten het overbodig om het moment nog verder te onderzoeken. Verstappen zou de oefensessie uiteindelijk als vierde afsluiten op iets meer dan een halve seconde van thuisrijder en Ferrari-coureur Charles Leclerc.

"Ik kan niet echt beschrijven wat er aan de hand is. Het is lastig, dit is eigenlijk het slechtste scenario. Over de hobbels, kerbstones en door de camber-veranderingen verliezen we veel rondetijd, aangezien onze auto dan lastig te besturen is. We hebben nog geen duidelijke richting en dit zijn ook geen dingen die we volledig aan kunnen passen met de afstelling. Het is gewoon hoe de auto is gemaakt." Volgens Verstappen valt er richting de zaterdagse kwalificatie nog wel iets te veranderen, al denkt hij momenteel dat pole veel te hoog gegrepen is. "We kunnen de set-up vanavond nog wel aanpassen, maar Ferrari ligt mijlenver voor. Ik denk daar momenteel niet eens over na en focus me vooral op het meer bestuurbaar maken van de auto."

Video: Samenvatting van de tweede training