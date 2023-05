Max Verstappen na spektakelstuk in Monaco: "Extra mooi om zo te winnen"

Max Verstappen liet donderdag nog optekenen dat de Grand Prix van Monaco niet perfect bij Red Bull zou passen, doordat de efficiëntie van de RB19 niet zo'n wapen is in het prinsdom en de race pace doorgaans beter is dan de kwalificatiesnelheid. In Monaco moet het leeuwendeel van het werk op zaterdag gebeuren en dus was Verstappen er niet van overtuigd dat hij zich van pole-position zou verzekeren. Met een sublieme derde sector lukte dat toch, waardoor Verstappen een etmaal later voor het eerst mocht plaatsnemen in het prestigieuze eerste startvakje te Monaco.

De start was vooraf eigenlijk het grootste vraagteken, waarbij Fernando Alonso aangaf dat de starts van Red Bull dit jaar 'wisselvallig' zijn. Verstappen liet echter weten dat Red Bull in Miami 'iets' heeft gevonden en toonde zondagmiddag dat de start inderdaad geen probleem hoeft te zijn. Verstappen behield de leiding en bouwde het zorgvuldig op met zijn mediums. Hij trok in het begin een gat, maar deed dat zonder zijn banden zwaar te belasten in de wetenschap dat die richting het einde van de stint belangrijker zouden blijken. Verstappen werd even opgehouden door de trein achter Nyck de Vries, maar kreeg de opdracht mee van Red Bull om zolang mogelijk door te rijden met het oog op regen.

Toen die regen eenmaal kwam, gaf Verstappen zelf aan intermediates nodig te hebben. De call is precies op het juiste moment gemaakt, aangezien Alonso een ronde eerder naar nieuwe slicks was gegaan en dus tweemaal binnen moest komen. Verstappen wist de leiding met de stop naar inters te behouden en toonde zich nadien sterk in listige omstandigheden, al moet gezegd dat het ook voor hem rijden op ijs was - met enkele momentjes bij de muur. Aan het eind van de rit kon Verstappen echter rekenen op een voorsprong van bijna 28 seconden en heeft hij dus met overmacht voor de tweede keer in zijn carrière de Grand Prix van Monaco op zijn palmares bijgeschreven.

"Het was best een moeilijke race omdat we aan het begin op de mediums reden en Fernando natuurlijk op de harde band stond. Ik wilde eigenlijk niet zo lang doorrijden op medium, maar we moesten wel omdat de regen eraan zat te komen. We wisten niet precies wanneer het zou komen en de banden hadden last van graining, waardoor het een paar ronden kostte om daar doorheen te komen en de snelheid weer op te voeren. Het was heel lastig om daarop te rijden. Daarna begon het natuurlijk te regenen. Ronde voor ronde iets meer, waardoor we op het juiste moment de call moesten maken om naar inters te gaan", blikt Verstappen meteen na afloop van de race terug.

"Het was bijzonder lastig. Als je aan de leiding rijdt, wil je in die omstandigheden niet al te veel risico nemen, maar tegelijkertijd wil je ook niet veel tijd verliezen. Ik heb de muur wel een paar keer geraakt, want het was gewoon extreem lastig. Maar goed, dat is Monaco", blijft Verstappen nog vrij koel. "Ik blokkeerde de achterwielen bij dat ene momentje in Portier een beetje. Dat hield niet echt op, waardoor ik het met een beetje driften probeerde te controleren. Gelukkig heeft de muur een beetje geholpen om te voorkomen dat de auto nog verder zou glijden." Onderaan de streep kan Verstappen een fraaie overwinning bijschrijven en is hij in het WK uitgelopen tot een voorsprong van 39 punten. "Ja, het is altijd mooi om deze race te winnen en al helemaal op de manier waarop we het vandaag hebben gedaan, ook met de regen erbij. We zijn rustig gebleven, al met al is dit prachtig."