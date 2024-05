Max Verstappen looft Norris na eerste F1-zege: "Lando vloog vandaag"

Een dag na zijn tweede sprintzege van het jaar mocht Max Verstappen op het Miami International Autodrome andermaal aan de bak voor een race, ditmaal de daadwerkelijke Grand Prix. Net als een etmaal eerder kon Verstappen oplijnen voor de beste startplek van allemaal: pole-position. De regerend wereldkampioen kwam bij het doven van de lichten goed van zijn plek, maar zag teamgenoot Sergio Pérez hem in de eerste bocht bijna uit de race tikken. De Mexicaan verremde zich behoorlijk, maar raakte niemand, mede doordat Carlos Sainz bijzonder alert was en naar buiten stuurde.

Nadien kon Verstappen de eerste stint controleren, al liep hij niet meteen bij de zeer goed gestarte Oscar Piastri weg. De jonge Australiër volgde Verstappen op ongeveer drie seconden in de eerste run, waarbij Verstappen vlak voor zijn pitstop rechtdoor schoot in de chicane bij bocht 15. De Limburger raakte het plastic paaltje aan de binnenkant, vroeg aan het team om de voorvleugel te checken, maar die bleek niet dermate beschadigd om vervangen te moeten worden. McLaren reed langer door en dat zou na een aanvaring tussen Logan Sargeant en Kevin Magnussen perfect uitpakken voor Lando Norris. De Brit kreeg een 'gratis pitstop' en de leiding in handen bij de herstart. Het leverde op waar fans eigenlijk al het hele weekend op hadden gewacht: een directe strijd tussen Verstappen en de McLaren met updates.

Norris stond bij de herstart even onder druk van Verstappen, maar legde nadien een zeer sterke race pace aan de dag. Hij won met name tijd op de Red Bull in sector 1, waarover Verstappen via de boordradio liet weten: "De auto stuurt niet in, het is verschrikkelijk." Het maakte dat Norris steeds verder weg liep en dat Verstappen richting het einde van de race vooral over het verschil met Charles Leclerc werd geïnformeerd door Gianpiero Lambiase. Het geeft aan dat Red Bull P2 het maximaal haalbare achtte op een dag die de geschiedenisboeken ingaat vanwege de allereerste zege van Norris in de Formule 1.

Verstappen gunt Norris de zege: "Niet verkeerd als een slechte dag P2 oplevert"

"Soms win je en soms verlies je. Daar ben ik in het racen wel aan gewend. Het was gewoon lastig voor ons vandaag", begint Verstappen zijn terugblik meteen na afloop van de race. "Op de mediums voelde het al niet fantastisch aan. Ik liep wel een beetje weg, maar niet zoals het zou moeten zijn. Toen ik mijn stop maakte en hoorde welke rondetijden de McLarens reden op mediums dacht ik al 'wow, dat is snel'. Eenmaal op de harde band hadden ze gewoon meer snelheid dan dat wij hadden. Lando vloog echt. Het was lastig voor ons in die stint, maar als een slechte dag P2 oplevert, dan kan ik dat prima accepteren."

Bovendien gunt Verstappen zijn vriend diens allereerste F1-zege volop. "Ik ben erg blij voor Lando. Dit zat er al lange tijd aan te komen en ik weet ook zeker dat het niet zijn laatste overwinning zal zijn. Hij verdient dit." Wat betreft de eigen ongemakken laat Verstappen weten: "Soms was het onderstuur, dan weer overstuur. We hadden met alle vier de wielen gewoon erg weinig grip. Dat moeten we begrijpen." Vervolgvraag luidt natuurlijk of Verstappen McLaren na het sterke optreden in Miami als een grote uitdager ziet voor alle aankomende races. "Ik hoop het niet! Maar ze zijn met een upgrade gekomen en het lijkt erop dat die werkt. In dat opzicht hebben we wel wat werk te doen, maar het was ook niet ons beste weekend qua race pace. We zullen het allemaal analyseren en sterker terugkomen."