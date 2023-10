Max Verstappen evenaart Prost op eeuwige F1-ranglijst: "Ongelooflijk seizoen"

Max Verstappen heeft in Mexico wederom een mijlpaal bereikt. Een week nadat hij in Austin zijn vijftigste zege in de Formule 1 wist te pakken, heeft hij Alain Prost geëvenaard voor een gedeelde vierde plek op de eeuwige ranglijst. De Red Bull-coureur moest achter de Ferrari's als derde oplijnen op de grid, maar leek vrijdag al over een betere race pace te beschikken. Bij het doven van de startlichten zou de race al snel een onverwachte twist krijgen. Verstappen kwam beter van zijn plek dan de Ferrari's en zat voor bocht 1 aan de binnenkant. Doordat Sergio Perez een gat aan de buitenkant zag, werd het met drie wijd op de eerste bocht af.

Het zou in tranen eindigen voor de Mexicaan, die voor eigen publiek veel te enthousiast instuurde, Charles Leclerc raakte en zichzelf elimineerde. Verstappen bleek de lachende derde en had de leiding meteen in handen. De Nederlander beschikte over twee nieuwe setjes van de harde band en wisselde in ronde twintig naar de eerste set van die twee. De drievoudig wereldkampioen sneed daarna weer door het veld en vond zichzelf na late stops van Ferrari terug aan de leiding. Na een stevige crash van Kevin Magnussen in ronde 34 greep Verstappen meteen naar het tweede setje harde banden, al zou de race nadien tot zijn ongenoegen worden stilgelegd middels een rode vlag.

'Konden strategisch voordeel niet helemaal tonen'

Bij de staande herstart kwam Verstappen echter beter van zijn plek dan Leclerc, die naast hem stond op de eerste rij. De Limburger wist nadien eenvoudig stand te houden voor overwinning nummer 51 in de Formule 1, evenveel als Prost dus. Ook Sebastian Vettel is met 53 zeges al in zicht. "Het is ongelooflijk. Checo moest vandaag jammer genoeg opgeven na één ronde, maar het publiek is gebleven en heeft zich geweldig gedragen. Dus ja, een prachtige dag", blikt Verstappen meteen na afloop van de race terug.

De Grand Prix van Mexico betekent overwinning nummer zestien in 2023, waarmee Verstappen zijn eigen record scherper nog maar iets zet. "We maken natuurlijk een ongelooflijk seizoen mee. Vandaag moesten we als derde starten, maar de snelheid in de auto was heel erg goed. We hanteerden een iets andere strategie dan de rest, maar door de rode vlag konden we dat aspect helaas niet helemaal laten zien. Gelukkig waren we op die harde banden richting het eind nog steeds heel erg snel." Bovendien weet de wereldkampioen ook dat de koek dit jaar nog niet op hoeft te zijn: "Zeventien of achttien zou kunnen, we gaan het zien..."