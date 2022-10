Verstappen lacht in Japan: "Vooral grappig om zo kampioen te worden"

Op het fraaie circuit van Suzuka kreeg Max Verstappen zondag het tweede 'matchpoint', oftewel een nieuwe kans om de wereldtitel van 2022 veilig te stellen. Op weg naar de grid wist de Nederlander echter al dat het niet rechttoe rechtaan zou worden. De tentjes kwamen voor de dag dankzij het hemelwater en een vrij chaotische middag zou volgen. Een kraan op de baan was het dieptepunt daarvan, al was het slot ook surreëel. Verstappen stapte uit de auto in de overtuiging dat hij nog één punt tekortkwam voor het kampioenschap, al gaven de graphics van de Formule 1 iets anders aan.

Een bizarre ontknoping, ook voor Red Bull

Het ongeloof was overal op het circuit enorm groot. In het mediacentrum bleek de chaos al snel compleet, beneden wisten de Red Bull-monteurs niet of ze konden juichen voor een titel en ook Verstappen zat vooral met vraagtekens. "Tijdens de race had ik eigenlijk geen flauw idee wat ze met de punten zouden doen. Ik wilde de race vooral winnen. Toen ik over de streep kwam dacht ik 'nou, dat was een geweldige race, goede punten gescoord, maar nog geen wereldkampioen'", zo laat Verstappen in een speciale persconferentie aan onder meer Motorsport.com weten.

"Na het uitstappen deed ik het top-drie interview en begonnen mijn monteurs ineens hard te juichen. Ik dacht 'wat gebeurt hier nou joh?' Ik zag op het scherm wel dat Checo tweede was geworden in plaats van Charles, maar had geen idee of ze volledige punten zouden uitdelen, halve punten of hoe je het ook maar wilt noemen... Daarna zijn ze blijkbaar in de regels gedoken en kwam Tom [Wood] van de FIA naar mij toe om te vertellen dat ik toch al wél wereldkampioen was. Mensen van het team zeiden daarna alleen nog 'nee hoor, dat klopt niet. Je mist echt nog een punt'. Op dat moment dacht ik wel even 'nou, lekker dan, wat is dit nou weer voor gekke situatie'."

Het verlossende woord kwam uiteindelijk alsnog en dus kan Verstappen er nu met een brede lach op terugkijken. Ook de tweede titel is op een gedenkwaardige manier binnengehaald. "Het maakt mij eigenlijk totaal niet uit dat het zo verwarrend was. Ik vond het eerlijk gezegd best grappig op deze manier. En eigenlijk moeten we ook zeggen: toen ik over de finish kwam, was ik sowieso nog geen kampioen - ook met volle punten niet. Dat veranderde pas door de tijdstraf. Maar goed, dat het hier in Japan allemaal zo samenkomt, is wel perfect. Dit is natuurlijk ook fantastisch voor Honda."

Voorbanden in leven houden sleutel tot succes

Over de race zelf bestond veel minder twijfel. Verstappen liet er namelijk geen enkele twijfel over bestaan wie de sterkste man was op zondag, of het moet al bij de start zijn geweest. "Ik had een verschrikkelijke start, ja, maar op weg naar de grid had ik ook verschrikkelijke proefstarts. Daardoor wist ik al dat de echte start niet top zou gaan en precies dat is gebleken. Maar de buitenlijn in bocht 1 is hier beter dan de binnenkant, omdat daar meer grip ligt en je later kunt remmen." Verstappen toonde veel lef en dat was ook belangrijk om niet achter Leclerc en dus in de spray te belanden.

De pret was eerst van korte duur, maar volgens Verstappen heeft de wedstrijdleiding goed gehandeld door de race stil te leggen. "De eerste ronde was al op de limiet met intermediates. Daarna bleef het regenen en toen de safety car naar buiten kwam, werd het gewoon te nat en kon het zelfs op full wets niet meer. Ik reed aan de leiding en had nog best goed zicht, maar de coureurs achter mij konden helemaal niks zien. De wedstrijdleiding heeft het juiste besluit genomen, trouwens ook om bij die eerste herstart nog niet door te zetten. Toen kon het ook nog niet."

Toen de race wel eenmaal in gang werd geschoten, verdween Verstappen al snel aan de horizon. Het geheim van de smid? De bandenslijtage en daarmee samenhangend ook de afstelling van Red Bull in Suzuka. "De race zelf ging eigenlijk heel goed, ja. We konden vooral de voorbanden goed managen en dat is hier belangrijk. De voorbanden gaan er met die intermediates nogal snel aan, maar wij hielden die wel heel en dat scheelt enorm veel in de eerste sector." Een masterclass in de regen is het gevolg gebleken, met uiteindelijk zelfs de gedroomde titel als bekroning. "Het geeft me een geweldig gevoel op dit moment. Dit moeten we echt koesteren en er volop van genieten."

Video: De twijfel in Japan in beeld gevangen