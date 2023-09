Max Verstappen imponeert in Japan: "Ongelooflijk F1-weekend tot nu toe"

Het raceweekend in Singapore verliep niet helemaal naar wens voor Red Bull Racing en dus liet Christian Horner in de persconferentie voor teambazen weten dat Max Verstappen 'graag een punt wilde maken' in Japan. Met een zogenaamde clean sweep in de vrije trainingen - iedere sessie bovenaan - deed de wereldkampioen dat al en daardoor ging hij natuurlijk ook als uitgesproken favoriet de kwalificatie op het prachtige circuit van Suzuka in. Verstappen wist Q1, waarin Liam Lawson wederom indruk maakte, als snelste man af te sluiten en vervolgens Q2 door te komen met slechts één run op gebruikte banden.

In het beslissende gedeelte ging de wereldkampioen - die dit weekend een nieuwe motor heeft, maar geen gridstraf - er pas echt goed voor zitten. Het leidde tot 1.29.012 in de eerste run van Q3 en van dat ogenschijnlijk feilloze rondje wist hij nog ruim een tiende af te knabbelen in de slotminuten. Het heeft pole-position met een voor Suzuka ongebruikelijk grote marge opgeleverd. "Ik wil allereerst de fans hier bedanken, aangezien ze ons dit hele weekend al geweldig steunen en iedereen hier in Japan zo veel passie voor de sport heeft. Dat is natuurlijk geweldig om mee te maken. Voor ons is het vooralsnog een ongelooflijk goed weekend. Met name in de kwalificatie, als je echt kunt pushen, voelt het heel erg goed aan."

Verstappen heeft zodoende het signaal afgegeven waar Horner over sprak, al heeft de Nederlander dat zelf ook al meermaals laten doorschemeren. "We hebben in Singapore natuurlijk een slecht weekend gehad, maar ik voelde na de voorbereidingen op de simulator al dat dit een goed circuit voor ons zou zijn. In de praktijk moet je dan natuurlijk nog altijd afwachten hoe goed het precies gaat zijn, maar vanaf de eerste ronde voelt het al heel goed aan. Dat is het allerbelangrijkste. Daarna probeer je links en rechts natuurlijk nog wat kleine verbeteringen door te voeren en ook dat is volgens mij goed gelukt. Het is in ieder geval fantastisch om hier op pole te staan."