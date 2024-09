Max Verstappen: "Beide F1-titels niet realistisch, Red Bull-auto is een monster"

Max Verstappen oordeelt hard na de Grand Prix van Italië, waarin hij genoegen heeft moeten nemen met een zesde plaats. Het leed was eigenlijk al geschied op zaterdag, toen de wereldkampioen in de kwalificatie niet verder kon komen dan P7 door grote balansproblemen. Bovendien hielp het niet mee dat Red Bull Racing geen optimale Monza-vleugel heeft en daardoor helemaal onderaan stond in de speed trap. "Het was vrij saai vandaag. We waren te langzaam. De pitstop heeft me wat tijd gekost en ik kon het grootste gedeelte van de race niet met vol vermogen rijden, doordat we een klein probleem hadden", laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com weten in het vierkantje. "Ik denk dat we met de strategie ook meer hadden kunnen doen om in ieder geval competitiever te zijn dan dit. Dat had het resultaat niet veranderd, maar we hebben de race niet optimaal uitgevoerd."

Dat laatste verklaart ook waarom Verstappen zich via de boordradio uitliet over teamleden die 'wakker' moesten blijven. "Dat had te maken met het percentage van mijn batterij, voor de elektrische delen van de motor. Ik vroeg ernaar en toen zeiden ze dat ik best naar een agressievere stand kon wisselen. Toen dacht ik 'kom op jongens'. Dat zijn zulke simpele dingen die gewoon voor elkaar moeten zijn. Ik weet dat ik niet direct in gevecht was voor een positie, maar dat mag geen verschil maken." Het geheel draagt bij aan een frustrerende zondagmiddag en dat is niet de eerste keer voor Verstappen en Red Bull in de voorbije maanden. In het kampioenschap valt de schade door een overwinning van Charles Leclerc in plaats van Lando Norris nog wel mee (acht punten), al wil de Limburger niet zo denken. "In zekere zin helpt dit qua schadebeperking, maar dat is niet hoe ik naar het kampioenschap wil kijken. We moeten van onze eigen kracht uitgaan. Vandaag en eigenlijk dit hele weekend was het gewoon heel slecht."

"We hebben er een monster van gemaakt"

Het betekent dat er nog altijd bijzonder veel werk aan de winkel is voor Red Bull. "Ik heb heel veel gezegd over de problemen, nu is het aan het team om met veel veranderingen aan de auto te komen. We zijn in zes tot acht maanden van een dominante auto naar een onbestuurbare auto gegaan. Dat vind ik erg vreemd en daardoor moeten we de hele auto binnenstebuiten keren." De Limburger maakt in de paddock overduidelijk dat het woord nu aan Red Bull is. "Ik heb jammer genoeg geen engineeringdiploma, maar ik denk dat ik alles over de problemen heb gezegd wat ik moet zeggen. Het is duidelijk dat we dingen moeten doen, maar dat is niet makkelijk om snel op te lossen."

Dat laatste is wel geboden voor beide kampioenschappen, al is Verstappen ook daar bijzonder duidelijk over in Monza. "Op dit moment zijn beide kampioenschappen niet realistisch." Het wordt versterkt doordat er met Baku en Singapore twee stratencircuits volgen, al kijkt Verstappen daar nu niet eens naar. "Het maakt niet uit. Zoals het nu gaat, zijn we overal slecht. We hebben veel veranderingen nodig. De auto is gewoon niet te besturen, we hebben enorme balansproblemen. Dat geldt niet alleen over één ronde, maar ook over een hele stint." Het roept afsluitend ook weer de vraag op in hoeverre Red Bull de input van Adrian Newey mist. "Ik heb altijd gezegd dat ik graag had dat Adrian zou blijven, altijd. Maar daar gaat het niet om. Vorig jaar hadden we de meest dominante auto en we hebben er een monster van gemaakt."