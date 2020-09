Verstappen verwacht ‘veel chaos’ in kwalificatie Italiaanse GP

Halverwege de tweede training kregen we al een klein voorproefje op wat er zaterdagmiddag komen gaat, toen vrijwel het gehele veld op hetzelfde moment de baan op kwam om een ronde op de soft te oefenen. Het was een drukte van jewelste op het circuit, terwijl iedereen zich goed mogelijk probeerde te positioneren voor zijn snelle ronde.

“Je zal in de kwalificatie wel zien dat iedereen dat gaat doen”, zei Verstappen op vrijdagavond bij Ziggo Sport over het massaal zoeken naar een ‘tow’ van een andere auto. “Het zal ervan afhangen hoe je je outlap kunt doen", vervolgde hij. "Maar ga er maar vanuit dat dat veel chaos gaat geven in de kwalificatie. Iedereen wacht gewoon op elkaar in de pits en rijdt vervolgens achter elkaar naar buiten.” Tijdens de F3-kwalificatie op vrijdag was het ook flink dringen geblazen, toen in totaal dertig auto's gelijktijdig de pits verlieten om een snelle tijd te rijden. Na afloop kregen liefst negen coureurs een gridstraf vanwege onnodig langzaam rijden.

Verstappen toonde zich verder niet tevreden over het begin van zijn weekend in Italië. De negenvoudig Grand Prix-winnaar bleef zowel in de eerste als tweede training steken op de vijfde tijd. “Het was gewoon een slechte dag voor ons”, vatte Verstappen de eerste oefensessies samen. “We hebben gewoon geen goede balans en ook geen grip, wat een nog groter probleem is. Vorig jaar waren we best wel competitief hier op Monza, maar op dit moment ontbreekt het ons gewoon aan grip. Op alle vier de wielen”, aldus de Limburger, die met dat laatste aangeeft dat het probleem zowel aan de voor- als aan de achterkant van de auto speelt.

Verstappen beleefde in de eerste training ook een momentje in de Variante Ascari. De Nederlander belandde in een spin, werd gelanceerd op de ‘broodjes’ en schoof tegen de kunststof blokken naast de baan, waardoor zijn voorvleugel afbrak. Verstappen, wiens incident goed was voor een code rood, wist zijn auto uit het grind te rijden en terug te keren naar de pits, zodat het tijdverlies nog enigszins beperkt bleef. “Ik had wat schade aan mijn vloer, die natuurlijk niet meteen gerepareerd kon worden. Maar voor de rest hebben we gewoon ons programma kunnen doen”, aldus de huidige nummer twee in het kampioenschap.

Verstappen verwacht een moeilijke kwalificatie op het Autodromo Nazionale di Monza. “Er gaat veel afhangen van de slipstream”, weet de Red Bull-coureur. Gevraagd of een plek op de eerste twee rijen te doen zal zijn, reageerde hij: “Nou, met de balans die we hadden totaal niet.” Om 12.00 uur is de derde vrije training voor de Grand Prix van Italië. Dan heeft Red Bull nog een uur de tijd om de auto voor elkaar te krijgen voor de kwalificatie, die om 15.00 uur begint.