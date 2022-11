Max Verstappen benoemt kantelpunt in Formule 1-seizoen 2022

Een zegerecord, 136 punten voorsprong in het WK en de wereldtitel al op zak met nog vier Grands Prix voor de boeg. Het zijn statistieken die op pure dominatie wijzen. Toch weet Max Verstappen nog goed dat de vlag er na drie raceweekenden in 2022 compleet anders bij hing. Verstappen keek na twee uitvalbeurten tegen een achterstand van 46 punten aan en liet weten 45 races nodig te hebben om het kampioenschap te pakken. Uiteindelijk is de helft van dat aantal niet eens nodig gebleken. Verstappen en Red Bull Racing hebben de zaak omgedraaid, waarbij moet gezegd dat Ferrari onbedoeld een handje heeft geholpen door steken te laten vallen.

De ommekeer begon in het Italiaanse Imola en dus noemt Verstappen die race een belangrijk kantelpunt in het WK. Gevraagd wanneer hij de wereldtitel weer mogelijk achtte, reageert Verstappen in Brazilië: "Dat is een goede vraag. Ik weet eigenlijk niet meer wanneer ik dat precies dacht. Maar ik weet wel dat het Imola-weekend erg goed en ook erg belangrijk voor ons is geweest. Op dat moment konden we onszelf echt geen uitvalbeurt meer veroorloven", laat Verstappen in de donderdagse persconferentie weten. De druk stond op de ketel, maar met een maximale score (winst in sprintrace, winst in hoofdrace en de snelste raceronde) leverde Verstappen. Dat Charles Leclerc zich in de slotfase vergaloppeerde en terugviel tot P6 maakte de slag voor Red Bull nog iets groter.

"Na twee DNF's was onze achterstand erg groot, maar we hebben het achteraf gezien snel omgedraaid. Ik weet niet precies na welke race ik dacht dat de titel haalbaar was, maar Imola is in ieder geval erg belangrijk geweest. Op dat moment hadden we echt een goed resultaat nodig." Red Bull had toen een groot updatepakket meegenomen naar Italië. Door de sprintrace en slechts één training voorafgaand aan de kwalificatie bracht dat risico's met zich mee, maar het heeft boven verwachting uitgepakt. Verstappen heeft overigens al wel laten weten dat hij na de Franse Grand Prix - waarin Leclerc crashte - het gevoel had dat de wereldtitel hem echt niet meer zou ontgaan.

Nieuw F1-reglement zorgt voor leukere races

Na de race op Paul Ricard volgden nog enkele inhaalraces van Verstappen, bijvoorbeeld in Hongarije en België. Het zegt veel over de Nederlander en de Red Bull RB18, al onderstreept het volgens Verstappen ook dat de 2022-regels goed werken. "Het racen is beter geworden. Volgen gaat nu makkelijker. Op sommige circuits blijft inhalen lastiger dan op andere, daar maakt het ook bijna niet uit welke auto's je gebruikt. Maar het racen is over het algemeen beter geworden en dat was ook het doel." Dat gezegd hebbende, is nog niet alles naar wens. "Het kan natuurlijk altijd beter. Deze auto's zijn stijf en stuiteren meer." Daarnaast heeft Verstappen al aangegeven dat het gewicht van de huidige bolides een minpunt is. "Maar al met al hebben de nieuwe regels wel goed uitgepakt."

