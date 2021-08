Verstappen: "Ik word er gewoon weer af gekegeld door een Mercedes"

Verstappen kwalificeerde zich zaterdagmiddag als derde voor de laatste krachtmeting voor de zomerstop en hoopte bij de start toe te slaan. Door enige hemelwater werd dat een start op intermediates, al bracht Verstappen zijn eigen plannen alsnog tot uitvoering. "De start was gewoon prima, daar was totaal niks mis mee", begint Verstappen voor de camera van Ziggo Sport. Met wat er daarna zou volgen, was des te meer mis. Zo maakte Valtteri Bottas een beginnersfout door veel te laat te remmen en Lando Norris te torpederen. De jonge Brit was daardoor een passagier van zijn eigen auto en raakte Verstappen. Het leverde de Nederlander bijzonder veel schade op, waardoor hij een topklassering wel kon vergeten.

"Ik word er gewoon weer af gekegeld door een Mercedes-auto. Het is uiteindelijk gewoon Bottas zijn schuld en daardoor word ik ook meegenomen. Het is enorm klote dat je twee races achter elkaar zoveel pech hebt", baalt Verstappen stevig. Waar hij de 'hoofdrace' op Silverstone nog begon met een voorsprong van 33 punten op Hamilton, kijkt hij nu tegen een achterstand van zes punten aan. Dat het gat geen acht punten is geworden, is met name te danken aan de snelste raceronde van Pierre Gasly en natuurlijk aan de tiende stek van Verstappen zelf.

Het valt met recht één van de meest zwaarbevochten punten uit zijn F1-carrière te noemen. "Na dat moment in de eerste bocht had ik zoveel schade, het was gewoon niet te doen. Ik kon helemaal niks meer. Niet inremmen in de bochten, alleen nog maar blokkeren. Overstuur, onderstuur, alles..." Desondanks is Verstappen samen met zijn team blijven knokken. Waar het in de voorbije jaren een optie was geweest om naar binnen te rijden en dingen ongestraft te vervangen voor de volgende race, is dat gezien de titelstrijd niet verstandig. "Het is altijd nog beter om dat punt mee te pakken. Je probeert er sowieso het beste van te maken. Maar goed, als je een hele auto hebt, dan kun je nog naar voren vechten, dit was echt enorm lastig."