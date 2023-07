Verstappen moet pole aan Hamilton laten: "Hele weekend al moeite met balans"

Gezien de overmacht in 2023 begint Max Verstappen eigenlijk iedere kwalificatiesessie dit jaar als favoriet, al waren de vrije trainingen in Hongarije al niet zo rechttoe rechtaan verlopen als normaal. De eerste sessie viel grotendeels in duigen door de crash van Sergio Perez en de regen die zou volgen. Nadien moesten de coureurs in de tweede en derde oefensessie vooral aan hun banden denken. Het hangt nauw samen met het kwalificatie-experiment dat oorspronkelijk voor Imola was gepland. Als onderdeel daarvan moesten alle coureurs in Q1 de harde band gebruiken, mediums in deel twee en de zachtste compound die Pirelli heeft meegenomen naar Hongarije in Q3.

Het betekende dat Verstappen net als al zijn collega's op de band met de witte markering Q1 moest overleven. Het lukte met een tweede tijd achter de verrassend sterke Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu. Verstappen beklaagde zich via de boordradio overigens al meteen over een gebrek aan grip, met name aan de voorkant van de RB19. "Het voelt shit, echt verschrikkelijk." In het tweede gedeelte van de kwalificatie raakte Verstappen vervolgens zijn eerste rondetijd op mediums kwijt vanwege het overschrijden van de baanlimieten. De Limburger begon daardoor voor alle anderen aan een tweede run en wist zich daarmee alsnog te verzekeren van een plekje in Q3, al moest hij Lando Norris en Lewis Hamilton voor zich dulden. De tweede run op nieuwe mediums stond eigenlijk niet in de planning, al vatte Christian Horner het geheel treffend samen: "Ik zit liever in Q3 dan dat we eruit vliegen en nog allemaal nieuwe banden in de pitbox hebben staan."

In het laatste gedeelte van de kwalificatie kwamen de softs dus eindelijk voor de dag. Verstappen begon die sessie met de rapste tijd van het stel. De tweevoudig wereldkampioen bracht 1.16.612 op de klok als richttijd en wist daarmee Hamilton en Norris eerst nog van het lijf te houden. In de allesbeslissende slotfase van Q3 ging iedereen er nog eens goed voor zitten, maar verbeterde Verstappen zichzelf niet meer. Het gaf de kans aan anderen en die kans wist Hamilton met beide handen aan te grijpen. De Mercedes-coureur ging 0.003 seconde rapper in de rondte dan de eerste run van Verstappen, waardoor laatstgenoemde naast zijn achtste seizoenspole greep. Achter hem vindt Verstappen zondag het verrassend sterke McLaren op de volledige tweede startrij.

"Ik worstel het hele weekend al met het vinden van een goede balans", legt Verstappen uit. "Elke sessie ging het op en neer. Vandaag was het in de kwalificatie ook echt lastig om het vertrouwen te hebben om de bochten echt aan te vallen. Mijn eerste run in Q3 was best goed, maar opnieuw was er in de tweede run geen gevoel. Je probeert wat meer te pushen, maar je verliest de achterkant, dan de voorkant." Hij weet wel dat de tweede plek nog steeds een prima resultaat is, maar: "Normaliter zouden we met deze auto ervoor moeten staan. Maar tot nu toe zitten we er dit weekend niet helemaal bij."

In de derde vrije training zag de lange run op de mediums er goed uit voor Verstappen. Maar met de balansproblemen weet hij niet of hij meer van de voor- of achterkant nodig heeft voor de race. "Dat hangt van de temperatuur af. Het wordt best heet, dus de achterbanden krijgen het zwaar. In de race zal alles wat rustiger worden, maar ik had gehoopt een betere balans te hebben om in de kwalificatie echt aan te vallen." Ook al laten het resultaat en het gevoel in de auto het dus nog niet zien, heeft Verstappen wel het idee dat de updates van Red Bull werken. "Maar we hebben het qua afstelling niet helemaal voor elkaar gekregen. Vandaag ging het alle kanten op en we stonden niet precies waar we wilden staan."