Max Verstappen: F1-trainingen draaiden vooral om banden sparen, niet correct

In Hongarije kunnen Max Verstappen en Sergio Perez rekenen op upgrades, waarover meer te lezen valt in dit technische artikel. De Mexicaan verging het echter verre van goed tijdens de eerste vrije training op de Hungaroring, aangezien hij richting bocht 5 al op het gras terechtkwam en de controle over zijn auto verloor. Veel schade linksvoor en een uniek kijkje onder de vloer voor de aanwezigen op die plek waren de gevolgen. Door de rode vlaggen en regen die volgde, bracht Verstappen in de eerste oefensessie helemaal geen rondetijd op de klokken.

In de tweede training gebeurde dat logischerwijs wel. Verstappen beklaagde zich via de boordradio even over een probleempje met de batterij tijdens zijn snelste ronde, al zag de (relatief korte) long run die hij daarna afwerkte er wel goed uit. "Met dit nieuwe bandenformat moet je erg voorzichtig zijn met de banden die je hebt. Ik wilde er vandaag niet al te veel gebruiken om morgen nog wat meer over te hebben ter voorbereiding op de kwalificatie.", laat Verstappen meteen achter de Red Bull-pitbox weten. Verstappen duidt hiermee op het experiment van de Formule 1 tijdens de kwalificatie, waarbij de bandenkeuze voor iedere sessie is voorgeschreven. Zo moeten coureurs verplicht de harde band gebruiken in Q1, mediums in deel twee en nadien softs in Q3.

Het moet op termijn bandensets uitsparen en aansluiten bij de duurzaamheidsdoelen van F1, maar volgens Verstappen is het nog niet meteen hoe de koningsklasse moet zijn. "We moeten kijken hoe we dit kunnen verbeteren, omdat we nu letterlijk banden aan het sparen zijn. Dat is in mijn optiek niet correct. Er zaten veel mensen op de tribunes en die hebben we vandaag niet veel kunnen laten zien." Verstappen denkt daarmee dus aan het publiek dat vrijdag naar de Hungaroring is gekomen en teams vooral zag denken aan de belangrijkere sessies die later dit weekend volgen.

'Lastig om na deze dag al iets over de updates te zeggen'

Voor Red Bull betekent het dat er nog niet veel kan worden geconcludeerd over de updates, die onder meer uit nieuwe sidepods en aangepaste vloerranden bestaan. "Het is eerlijk gezegd lastig om er nu al iets over te zeggen. We moeten straks nog naar de data kijken om te zien of de correlatie met de simulator goed is. Vandaag hebben we in ieder geval niet veel banden kunnen gebruiken." Dat gezegd hebbende, maakt Verstappen zich geen zorgen. "De auto voelde op zich wel goed aan. We hadden een beetje onderstuur, maar toen ik weer naar buiten ging, zag de lange run er wel competitief uit. Over één rondje is het nog een beetje lastig in te schatten, maar de auto is nog steeds goed."

Om zoveel mogelijk data over de upgrades te vergaren, heeft de crash van Perez Red Bull misschien niet geholpen, al nuanceert Verstappen de impact daarvan. "Dat was natuurlijk niet ideaal, maar daarna begon het toch te regenen. Daardoor had niemand in die tijd een goed beeld kunnen krijgen." Kern van de zaak is dat het vooral banden sparen is geweest op vrijdag en dat het daardoor nog meer dan normaal wachten is op de zaterdagse actie. "Morgen moeten we met wat meer bandensetjes gaan rijden en dan krijgen we vanzelf een beter beeld", concludeert Verstappen ook.

Video: De crash van Sergio Perez tijdens de eerste F1-training in Hongarije in beeld