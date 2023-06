Max Verstappen: "Auto nog niet fantastisch, vooral niet over hobbels en kerbs"

Max Verstappen en Sergio Perez waren aan het begin van de eerste training al voor de start aan het eind van de pitstraat te vinden. Red Bull Racing wilde er vroeg werk van te maken doordat het een uitvoerig trainingsprogramma wilde afwerken, maar daar kwam in de openingssessie weinig van terecht. Nadat Pierre Gasly al vroegtijdig was stilgevallen in de Alpine gooide een probleem met de beveiligingscamera's roet in het eten. De beelden kwamen slechts met een flinke vertraging bij race control binnen, waardoor die het niet veilig genoeg achtte om auto's op de baan te laten.

Om teams toch nog enigszins tegemoet te komen met de hoeveelheid rijtijd besloot de FIA de tweede training met een half uur te verlengen, hetgeen is gedaan door die sessie dertig minuten eerder dan gepland te laten beginnen. In de tweede training kon Verstappen net als zijn collega's meer meters maken, al was na afloop niet alles naar wens. Zo moest de wereldkampioen genoegen nemen met P6 in de tijdenlijst, al moet daarbij aangetekend dat de snelle Mercedes-coureurs hun kwalificatiesimulaties later afwerkten dan de rest, toen de baanomstandigheden wat beter waren.

Red Bull-auto niet comfortabel over kerbs en hobbels

Verstappen heeft de blik vooral op het eigen team gericht en stelt achter de pitbox dat er nog wel enig werk aan de winkel is. "Vandaag was niet echt rechttoe rechtaan met maar weinig rijtijd in de eerste vrije training, al was dat voor iedereen gelijk. In de tweede vrije training hebben we gelukkig wel kunnen rijden, al hebben we nog werk te doen. De auto is op dit moment nog niet fantastisch", blikt de 40-voudig Grand Prix-winnaar terug. "Vooral over de hobbels en over de kerbstones voelt het niet top aan. Slecht is het ook niet, maar we moeten zeker nog enkele dingen finetunen."

Waar Verstappen de kerbstones noemt, kunnen coureurs die in Montreal meer aanvallen dan op andere plekken en spelen die dus een grotere rol dan op de meeste circuits. De Limburger liet in Monaco ook al weten dat kerbs en hobbels niet meteen de sterkste punten van Red Bull zijn en gaat daar na de vrijdagtrainingen in Canada verder op in. "We kennen de beperkingen van onze auto en zoals de auto nu is, past die gewoon niet echt goed bij de hobbels en de kerbstones. We proberen vanavond natuurlijk nog wel wat dingen te vinden." Naar de concurrentie, bijvoorbeeld de tijden van Mercedes, kijkt Verstappen niet zozeer: "Wij hadden geen goede dag en zij misschien juist wel."

Het weer is natuurlijk wel een element om naar te kijken. Zo viel er bijzonder veel regen aan het eind van de tweede training en belooft de zaterdag eveneens nat te worden. "Morgen lijkt het heel nat te worden, ja, dus dat kan in de kwalificatie nog wel wat verrassingen opleveren. Zondag is het misschien weer droog, dus we moeten maar gewoon zien wat het weer gaat doen. Dit was in ieder geval een tricky sessie voor ons, maar die dagen heb je er soms ook bij."

