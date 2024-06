Max Verstappen: "Krankzinnige race, dit heeft F1 eens in zoveel tijd nodig"

De Grand Prix van Canada is uitgedraaid op het enorme spektakelstuk waar vooraf al op werd gehoopt. Max Verstappen moest de race in Montreal als tweede aanvangen, doordat hij weliswaar de poletijd evenaarde, maar George Russell de 1.12.000 eerder noteerde. De Mercedes-coureur wist bij de start nog stand te houden, maar zou na twintig ronden terugvallen. Het kwam nadat Verstappen even rechtdoor was geschoten in de eerste bocht, al zou Russell nadien hetzelfde doen in de laatste chicane. Lando Norris vloog in deze fase over de baan en passeerde beide heren, al kwam de safety car ditmaal op het verkeerde moment voor de McLaren-coureur. Norris moest een ronde later naar binnen voor nieuwe intermediates, waardoor Verstappen de leiding bij de herstart in handen kreeg. "En daarmee is Miami weer rechtgezet", refereerde Gianpiero Lambiase via de boordradio aan de ongelukkige safety car-timing voor Verstappen in Florida.

Na de herstart kregen de aanwezige fans meer spektakel voorgeschoteld, eerst met de vraag wanneer coureurs het aan zouden durven om naar slicks te gaan. Een overcut-poging leverde Norris enkele meters de leiding op, maar die kon Verstappen meteen heroveren, doordat hij al meer temperatuur in zijn mediums had dan de Brit. Daarmee bleek de chaos nog altijd niet voorbij. Zo besloot Sergio Pérez opnieuw een rampzalig weekend in stijl en deed Carlos Sainz hetzelfde namens Ferrari. Een nieuwe safety car volgde, maar ook daarna wist Verstappen stand te houden. Het is goed gebleken voor zijn derde overwinning in Montreal, al is deze Grand Prix van Canada er - ook voor de wereldkampioen zelf - eentje om in te lijsten.

"Het was een krankzinnige race, waarin er enorm veel is gebeurd", blikt Verstappen meteen na afloop van de race terug. "We moesten steeds de juiste keuzes maken, maar hebben het als team goed gedaan. De timing van de safety car was natuurlijk gunstig voor ons, maar ook daarna hebben we het ook nog goed uitgevoerd en hebben we de gaten goed gemanaged. Ik houd enorm van deze races en heb er echt van genoten. Zo'n race heb je eens in de zoveel tijd nodig", concludeert de WK-leider met een enorme grijns om zijn mond. "McLaren en Mercedes hebben het ons in verschillende fases van de race moeilijk gemaakt, maar dat maakte het juist interessant." Tijdens de Grand Prix beklaagde Verstappen zich nog wel even over het gevoel dat ophanging hem gaf, al was dat geen specifiek euvel. "Het was niet echt een probleem, meer iets waarvan we weten dat het een zwakke plek is waar we aan moeten werken. Maar vandaag hebben we gewonnen, al hebben we nog altijd wel veel ruimte om onszelf te verbeteren."