Max Verstappen: "Erg bijzonder om honderdste zege voor Red Bull te pakken"

In een fraaie kwalificatiesessie wist Max Verstappen zaterdag alvast zijn 25ste pole-position in de Formule 1 te pakken. Het is een startplek in Montreal die hij nog wel kende van vorig jaar, toen Fernando Alonso ook al naast hem te vinden was op de eerste startrij. Nico Hülkenberg had daar na een sensationeel optreden op zaterdag eigenlijk moeten staan, maar een ietwat zware straf wierp hem voor de race terug tot P5. Verstappen leek bij de start op de Aston Martin te moeten letten, maar in de praktijk verloor Fernando Alonso bij het doven van de lichten juist een plek aan Lewis Hamilton. Verstappen kwam op zijn beurt prima van zijn plek en kon de eerste stint op mediums controleren. "Maar de banden gaan er sneller aan dan in de tweede training", duidde Verstappen via de boordradio op de 'groene' baanomstandigheden dankzij de regen van zaterdag.

De gele banden werden tijdens een safety car-fase veroorzaakt door George Russell ingeruild voor de hardste exemplaren die Pirelli had meegenomen naar Canada. "Maar ik heb geen grip op deze band", liet de Limburger weten, waardoor het geen verrassing mag heten dat Verstappen voor de afsluitende stint terugging naar mediums. Veel effect op het raceverloop had het allemaal niet. Er bleek ook in Montreal geen vuiltje aan de lucht voor Verstappen, zowel in de regen als ook in het droge stond er geen enkele maat op hem. De wereldkampioen voerde de race van start tot finish aan, hetgeen hij twee weken geleden in Barcelona ook al deed.

Lastig om temperatuur in de banden te krijgen

Met de overwinning in Montreal heeft Verstappen het zegetotaal van Ayrton Senna (41 stuks) geëvenaard en ook meteen de honderdste triomf van Red Bull Racing in de Formule 1 binnengehaald. "Ik ben er natuurlijk bijzonder blij mee, al was de race zelf niet zo heel makkelijk. Het was best koud vergeleken met vrijdag en daardoor kregen we de banden niet echt in het juiste window, en waren we veel aan het glijden. Maar goed, uiteindelijk hebben we het wel gered. Het is natuurlijk fantastisch om de honderdste zege voor dit team te kunnen behalen."

Het geeft de zegetocht - ondanks dat Verstappen zelf geen man van de cijfers en records is - nog net iets meer cachet. "Dit is fantastisch, ja. Ik had vroeger natuurlijk nooit gedacht om deze cijfers te halen, ook als individu niet. We moeten blijven genieten en we moeten natuurlijk ook keihard blijven werken, maar vandaag is in ieder geval een fantastische dag geweest." De race zelf was niet heel verheffend, ook voor Verstappen niet, al mag dat de pret niet drukken. "Ik had wel min of meer dit verwacht qua verhoudingen, alleen was zoals gezegd heel moeilijk om temperatuur in de banden te krijgen en om de grip te vinden. Die grip verdween ook weer erg snel. Daardoor was het gat vandaag misschien niet zo heel groot en we hebben natuurlijk ook een safety car gehad. Maar goed, uiteindelijk hebben we gewonnen. Dat is het allerbelangrijkste."

Video: Max Verstappen wint de Grand Prix van Canada