Max Verstappen legt uit waar hij het verschil heeft gemaakt in GP Brazilië

Max Verstappen kreeg in Brazilië de kans om van deze triple header in de Formule 1 een hattrick te maken. De Nederlander wist immers ook al te winnen in Austin en Mexico-Stad. Op het circuit van Interlagos mocht hij vanaf pole-position vertrekken, al was zaterdag te zien dat P2 aan de binnenkant net zo'n goede startplek kan zijn. Bij het doven van de lichten zou dat vakje echter leeg blijven, doordat Charles Leclerc in de opwarmronde van de baan schoot. Verstappen stond als enige man op de eerste rij, al zou dat voor de tweede start veranderen. Een crash van Alexander Albon en Kevin Magnussen leidde tot een rode vlag en een staande herstart, met de opgeschoven Lando Norris vanaf P2.

Verstappen kwam echter beter van zijn plek dan de Britse McLaren-coureur en kon nadien op de softs hetzelfde doen als gisteren: controleren. Norris keek in de openingsfase nog wel eventjes bij de Red Bull-coureur met behulp van DRS, maar nadien vertrok Verstappen aan de horizon. De harde band wilden teams liever niet gebruiken op het Autodromo José Carlos Pace en dus ging ook Verstappen voor twee stints op mediums, na het vertrek op softs. Norris zette in de slotfase nog wel eventjes aan, maar een voorsprong van acht seconden bleek meer dan genoeg voor Verstappen om seizoenszege nummer zeventien binnen te halen en het eigen record nog scherper te zetten.

"De starts waren belangrijk en gelukkig verliepen die allebei erg goed", blikt Verstappen meteen na afloop terug. "Verder draaide de race allemaal om het managen van de banden. Eigenlijk waren we op alle banden goed, al hebben we vooral in de tweede stint een gat kunnen trekken. Dat was het sterkste gedeelte van onze race." Het heeft - terwijl het achter hem zeer vermakelijk werd met Fernando Alonso en Sergio Perez - opnieuw een zeer dominant optreden opgeleverd. "Het zag er natuurlijk goed uit, al voelde de auto door de hoge bandenslijtage steeds iets anders aan. Je moest continu corrigeren en de focus behouden, al is dat gelukkig erg goed gegaan."

Verstappen krijgt net als zijn collega's een vrij weekend voorgeschoteld, alvorens het circus naar Las Vegas afreist. "Dat wordt heel anders dan deze", weet de drievoudig wereldkampioen alvast. "Daar wordt het in ieder geval een stuk kouder en laten we zien wat het asfalt daar precies doet. Het is in ieder geval een stratencircuit en voor iedereen nieuw, dus ik ben er vrij zeker van dat het weekend veel verrassingen gaat opleveren."

Video: Max Verstappen wint ook de Grand Prix van Brazilië