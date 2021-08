Verstappen wint GP van België: “Zo wil je het liever niet”

De Grand Prix van België beloofde op voorhand veel spektakel, al werd het geduld van fans zeer lang op de proef gesteld. Verstappen teamgenoot Sergio Perez zorgde voor aanvang voor spektakel, maar niet bepaald op de gewenste manier. Nadien was het door het vele hemelwater dat naar beneden kwam een kwestie van eindeloos wachten. Na ruim drie uur werden de motoren weer gestart, al bleek het slechts om twee rondjes achter de safety car te gaan.

“Achteraf bekeken was de pole-position heel belangrijk, maar het is jammer dat we niet hebben kunnen racen”, zei Verstappen kort na de beslissing dat de race niet hervat zou worden. “De omstandigheden waren heel lastig, dus eigenlijk kon het ook niet. Ik vond dat we rond half vier vanmiddag wel hadden kunnen racen, toen zei ik ‘let’s go’. Het zicht was bijzonder slecht waardoor het niet kon. Eerder op de middag hadden we een betere kans gehad, maar niettemin bleef het slecht. Het is een overwinning, maar zo wil je eigenlijk niet winnen. Ik heb vooral veel respect voor de fans, die de hele dag in de regen langs de baan gezeten hebben.”

Het is genoeg gebleken om een uitslag op te maken en halve punten uit te delen. Verstappen mag daardoor 12.5 punten bijschrijven en ziet het gat met titelrivaal Lewis Hamilton in de WK-stand slinken tot drie punten. "We moeten blijven pushen en proberen om door te gaan met punten scoren, we hebben nog wat races om dat te doen”, verklaarde Verstappen, die in het klassement dus wat punten goedmaakte op Hamilton. “We hebben een goede auto en moeten proberen om nog iets meer te presteren.”

Volgende week krijgt Verstappen al een uitstekende kans om nog iets meer terug te doen in de titelstrijd. Dan staat de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort op het programma.